男星不敢牽女友手　竟被對方大罵「廢物」

由金曲製作人陳子鴻、金曲歌王荒山亮領軍，率領新生代歌手魏嘉瑩、郭芝吟和老王樂隊，以及3位頂尖吉他手「G3」力Q、Josa喬莎宏、利維庸共同演出的「喜歡音樂節」將於2022年3月5日以現場Live和線上直播方式同步登場。歌手們說起自己喜歡上音樂的故事，王治平國二情竇初開愛上《My love》；荒山亮竟然是因為一場處罰；老王樂隊主唱立長充滿粉紅泡泡；魏嘉瑩則趁機告白張信哲。
記者吳雨婕/綜合報導
2021-12-14 21:45:12
王治平國中開始就跟著哥哥聽美國「billboards」，那時就深深愛上西洋音樂，認為70年代的搖滾樂是上天給他最美好的禮物！他的初戀在國二發生，對象是位學妹，有一回一群同學去西門町看完電影，在咖啡廳的投幣式點唱機聽到Paul McCartney & Wings的《My love》，優美的旋律對當時情竇初開的他留下深刻印象，從此對這首歌百聽不厭。
老王樂隊的主唱兼木吉他手立長很浪漫：「跟喜歡的人一起聽音樂，搖晃的公車上我們一人一支耳機，我們輕輕地倚靠彼此，靜靜地聽著同一張專輯，後來意識到音樂是雙聲道的，決定全部讓給她一個人聽。」貝斯手潔民高中時第一次陪著女朋友走路回家，想牽她的手又不敢，天人交戰跟不斷不經意地觸碰半小時後，已經走到她家樓下，被對方大罵廢物說怎麼不乾脆的牽，「一直撞撞撞，煩死了到底要不要牽老娘？」