111年元旦連假疏運措施出爐　海陸空管制一次看

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國道部分，長途以台2、台9、台61及台63線等4條路線替代國道，短途則以7條地區替代道路分散車流；省道部分，台9線蘇花路廊在12月31日5時至17時、1月1日7時至13時、1月2日12時至16時，載運危險物品車輛及21噸（含）以上大貨車雙向禁止通行，另12月31日5時至17時雙向、1月1日7時至13時雙向、1月2日12時至16時雙向，開放蘇花改路段路肩供大客車行駛。
台9線南迴公路往台東方向，12月31日新路社區路段實施北上漸變措施，並於丹路外環道維持一車道，外側車道管制通行，1月1日上午視北上車流狀況機動實施；往屏東方向，台9線395k處過香蘭地區、草埔橋、雙流社區3處，於1月2日實施漸變措施，1月1日下午則視南下車流狀況機動實施，使用路人提早匯入車道，避免影響該路段車流續進造成回堵。
國道客運部分，國5國道客運預期達成日均疏運2.5萬人次，及開行1500班次，西部國道客運預期達日均疏運11.5萬人次及開行6500班次。元旦連假疏運期間不實施全國性客運優惠措施。
在空運方面，元旦連續假期間共提供956架次、7萬8718座位，其中離島管制航線計790架次、7萬1688座位，已自11月10日開始訂位，民航局並已要求航空公司持續注意疫情變化及訂位狀況，後續並將視需求適時增班；在海運方面則預計提供本島與離島間8條航線，總計開航323航次，預估可提供6萬8056人次運能。
交通部提醒所屬單位，務必做好各項運具之安全整備，且除非必要的工程，連假期間應確實停工避免影響行車安全。另為避免民眾參加跨年活動後的勞累，影響行車安全，建議民眾可多加利用大眾運輸，也呼籲民眾請確實依中央流行疫情指揮中心規定，保持社交距離及搭乘大眾運輸工具全程佩戴口罩。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。