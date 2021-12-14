中職／郭天信連拿兩大獎！金手套、最佳九人

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年輕新秀人才輩出，最佳九人捕手林岱安、最佳九人二壘手林靖凱、最佳九人游擊手江坤宇與最佳九人外野手郭天信皆是生涯首度獲獎，其中林靖凱更是唯一獲得滿分的得獎者，這四位選手也同時獲得金手套獎雙料獎項，優異表現獲得高度評價。
今年球季以0.352打擊率成為打擊王的陳俊秀，繼2019年後再抱回最佳九人一壘手奬，已是生涯第三度獲獎。曾在2013-2017年連五年奪下最佳九人一壘手獎的林益全，今年則是首度獲選最佳指定打擊。
眾所矚目的三大獎方面，吳承諭、林靖凱、游朝惟將爭奪年度最佳進步獎。吳承諭今年單季49場出賽，拿下11次中繼成功，主投56局，防禦率2.09，對比去年整季都在二軍打拚，今年搶進開季名單，不僅站穩一軍也成為牛棚大將，進步幅度明顯。最佳九人二壘手、金手套雙料得主林靖凱，本季打擊率0.303排名聯盟第六，安打數135支是去年75安的將近2倍之多，23次盜壘成功位居聯盟第二，今年打擊升級，攻守表現更全面。游朝惟以自主培訓球員加入中職，前兩年在一軍出賽不到10場，今年才在一軍大放異彩，本季51場後援出賽拿下7次中繼成功，2.95防禦率為生涯最佳，入圍年度最佳進步獎毫不僥倖。
年度最佳新人獎同樣競爭激烈，今年挑戰職棒一軍舞台的味全龍就有兩名選手入圍：徐若熙生涯初登板先發3.2局就飆出11次奪三振，表現技驚四座，本季98次奪三振為本土投手次多，且本季沒有挨轟，優異奪三振能力加上優質的投球內容，掀起不小的旋風。隊友郭天信新人年就完成百安、20盜，0.308打擊率排名聯盟第五，也是打擊排行榜前十名內唯一菜鳥，鎮守外野的他也常常展現美技接殺，同樣是最佳九人外野手、金手套雙料得主的郭天信，新人年收穫滿滿，有望角逐最佳新人大獎。富邦悍將曾峻岳新人年就被賦予守護神重任，年僅20歲展現強心臟的超齡表現，單季57場出賽是全隊投手最多，拿下4勝13中繼12救援，1.80防禦率，超優質表現也是今年最佳新人獎熱門人選。
年度最有價值球員更是球員們夢寐以求的熱門獎項。布雷克今年以17勝奪下中職勝投王，可說是球隊勝利保證，季中更投出一波個人八連勝，本季1.83防禦率排名聯盟第二，優異表現有目共睹，將爭奪中職首座年度MVP。對手德保拉更是不遑多讓，去年囊括投手三冠王、最佳九人投手及年度MVP，收穫五座獎項成為最大贏家，今年同樣來勢洶洶，16場勝投追平去年勝場數，在防禦率、奪三振數繼續稱王，也連霸最佳九人投手獎，有機會再度稱霸年度最有價值球員獎。今年奪下全壘打王、打點王的朱育賢打擊火力依舊兇猛，連續三季達成20轟為聯盟史上本土第二人，將以本土強打之姿與中職兩大洋投爭奪年度MVP。
台灣啤酒善盡社會責任，長期關心國內外運動賽事並大力推廣體育活動。今年同樣支持著中華職棒，更首度冠名年度最佳美技獎。而年度獎項之一的「最佳美技獎」總決選已於10日結束票選，近萬人參與投票，選出10月3日龍象大戰中，中信兄弟宋晟睿在全壘打牆前上演美技跳接，沒收味全龍吉力吉撈‧鞏冠眼看形成全壘打的飛球，再長傳一壘完成雙殺，精采守備令人讚嘆，以50.55%得票率擊敗其他入選者，榮獲2021台灣啤酒年度最佳美技獎。
「2021明台產險中華職棒頒獎典禮」將於2021年12月20日晚間18:30，在台北萬豪酒店登場，同時開放球迷朋友購票進場。售票將於明（15）日14:00正式在全家售票系統開賣，歡迎球迷朋友購票進場，也邀請全國球迷朋友鎖定ELEVEN SPORTS及CPBLTV，透過電視及網路轉播，一同參與中華職棒32年的年度盛事，與選手一同分享獲獎喜悅。