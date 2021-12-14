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黃偉哲掛保證 台南老欉東坡丁購物台開賣狂銷12500台斤

▲黃偉哲掛保證，台南東山老欉東坡丁甜度高、品質優（圖／台南市政府提供）
▲黃偉哲掛保證，台南東山老欉東坡丁甜度高、品質優（圖／台南市政府提供）

記者林怡孜/台南報導

2021-12-14 17:00:44

最佳台南農特產品代言人，台南市長黃偉哲今(14)日下午北上東森購物台，變身為購物專家向大家介紹台南東山區產出的頂級「台南老欉東坡丁」柳丁，開賣40分鐘即狂銷12500台斤，銷量驚人。黃偉哲開心表示，這是台南第8次與東森購物合作推廣台南優質農產，希望讓更多消費者能夠認識台南優良農產，也幫助農民有更好的銷路。黃偉哲說，柳丁富含纖維及維生素，東山老欉東坡丁更是在地農民精心栽培，不使用制酸劑，保留老欉果粒最自然優質風味，品質優良又安心。今年因為缺水導致東山柳丁產量減少，一年只有一採，且都是農民辛苦從陡坡上現採，呼籲喜愛吃柳丁的消費者及時把握。

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台灣柳丁產區主要分布雲林、嘉義、台南三個地區，以台南東山種植的數量最多，超過600公頃。東山產區鄰近烏山頭水庫，水源地水質好，且山坡地種植，排水能力佳。又因早晚溫差大，果肉細緻、甜度高，香氣濃郁、酸甜適中。這次促銷的「台南老欉東坡丁」每箱15公斤裝，嚴選20年老欉原生種，採用精選21 A(俗稱雞蛋丁尺寸)，果汁含量及果粒大小都適中，不管是新鮮即食或是榨成果汁飲用都非常適合，可呈現出最完美的口感。


黃偉哲也感謝東森購物歷年協助台南農產品行銷，為了力挺台南小農更推出回饋東森幣50%優惠活動刺激買氣。去年台南東坡丁在東森農場上行銷，消費者反應非常熱烈，今年再度回到東森農場，希望可以讓更多消費者認識台南優質東坡丁。


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