黃偉哲掛保證 台南老欉東坡丁購物台開賣狂銷12500台斤

最佳台南農特產品代言人，台南市長黃偉哲今 (14) 日下午北上東森購物台，變身為購物專家向大家介紹台南東山區產出的頂級「台南老欉東坡丁」柳丁，開賣 40 分鐘即狂銷 12500 台斤，銷量驚人。黃偉哲開心表示，這是台南第 8 次與東森購物合作推廣台南優質農產，希望讓更多消費者能夠認識台南優良農產，也幫助農民有更好的銷路。黃偉哲說，柳丁富含纖維及維生素，東山老欉東坡丁更是在地農民精心栽培，不使用制酸劑，保留老欉果粒最自然優質風味，品質優良又安心。今年因為缺水導致東山柳丁產量減少，一年只有一採，且都是農民辛苦從陡坡上現採，呼籲喜愛吃柳丁的消費者及時把握。

我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣柳丁產區主要分布雲林、嘉義、台南三個地區，以台南東山種植的數量最多，超過 600 公頃。東山產區鄰近烏山頭水庫，水源地水質好，且山坡地種植，排水能力佳。又因早晚溫差大，果肉細緻、甜度高，香氣濃郁、酸甜適中。這次促銷的「台南老欉東坡丁」每箱 15 公斤裝，嚴選 20 年老欉原生種，採用精選 21 A( 俗稱雞蛋丁尺寸 ) ，果汁含量及果粒大小都適中，不管是新鮮即食或是榨成果汁飲用都非常適合，可呈現出最完美的口感。