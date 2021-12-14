安心打疫苗！雲林移民署設3處「國際友善接種站」

《四方報》報導，為擴大疫苗施打覆蓋率，內政部移民署配合中央流行疫情指揮中心推動「外來人口安心接種COVID-19疫苗專案」，南區事務大隊雲林縣專勤隊及服務站與雲林縣政府衛生局攜手合作，12月14日至16日連續3日的下午，依序分別在西螺鎮、二崙鄉及崙背鄉等3處衛生所設置「國際友善接種站」，不僅方便外來人口就近施打疫苗，更有通譯人員以越南及印尼等母國語言解說，以及移民署服務站人員現場協助核發統一證號，各種便利措施，讓踴躍前來接種的外來人口大呼：「在臺灣打疫苗，不只安心，還很貼心！」
記者賴正琳/綜合報導
2021-12-14 17:20:24
移民署人員表示，「外來人口安心接種COVID-19疫苗專案」為了將逾期外來人口納入我國防疫體系，採取「四不原則」，也就是「不通報、不查處、不收費、不管制」，逾期外來人口不會因為登記接種疫苗被查處，於專案期間前往指定處所施打疫苗，醫療院所也不會通報治安機關查處。移民署特別提醒，有意願接種疫苗的逾期外來人口，不需要先到移民署自首，請趕快接種疫苗，保護自己也保護親友，共同防堵疫情。
雲林縣專勤隊為了完善防疫網，對於前來自行到案的外來人口積極宣導，主動提供可施打疫苗的醫療院所資訊，今(14)日也有許多對象到西螺鎮衛生所完成接種。該隊呼籲，專案期間自110年12月3日起至111年1月31日止，請民眾協助向週遭的外來人口宣導專案資訊，鼓勵安心接種疫苗，若有相關預約登記問題，歡迎致電雲林縣專勤隊(電話：05-5346119)或雲林縣服務站(電話：05-5345971)提供諮詢服務。
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