助攻鄧佳華「破處」爆紅　雪碧爆黑料狂譙導演圤智雨

網紅鄧佳華「轉大人」，獻出初夜拍攝AV《華根初上》，並找來女優苡若當對手，拍片現場照片和細節流出後震驚網友，負面聲量如排山倒海席捲而來。《華根初上》的導演圤智雨也因此多次登上媒體版面，成功製造話題。對此雪碧昨（13）日忍不住在臉書開酸前經紀人圤智雨，「當初8年前跟他簽約合作，還問怪問題，說有賣身嗎？有拍裸照嗎？之類！說沒有吼？然後就叫用稱號就是情色教主….」
記者臺孝婷/綜合報導
2021-12-14 17:22:38
圤智雨是雪碧的前經紀人，對於圤智雨近日頻頻登上新聞，知名度水漲船高，雪碧看似非常不滿，在臉書上爆料當年因為自己時常接情趣內衣的工作，被圤智雨以「情色教主」稱號炒新聞，至今就算已經為人母，還是無法撕下這個標籤，「而他對我的操作手法，先求有再求好，暗黑轉紅，不管怎麼樣有新聞就是有聲量，不管酸民怎麼罵，有罵有話題就有存在感。」
雪碧還大吐苦水：「為了紅，我什麼通告都接，劇本爛的，low的，也是有好的，我配合度ㄧ百，要穿內衣拍，我就直接現場脫，帶我去電視台合作，長官不滿意我牙齒醜，說只能給我酒店女角色，口條爛，反應慢，連花瓶都不夠。」沒想到圤智雨非但沒有安慰她，還酸：「妳看吧，妳不改變妳自己，永遠就是在這框架裡。」並且每天對她冷嘲熱諷，讓雪碧下定決心積極提升自己，她肯定鄧佳華的敬業態度，又能忍受酸民攻擊，但對於圤智雨，雪碧雖然開嗆：「老話一句他就是神經病，仇富，不會作人，腦袋永遠就是轉的快，聰明奸詐的水瓶男！」但最後補充：「但他是我的良師也是損友，你討厭佳華嗎？他也是做自己而已。」