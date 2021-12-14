揮別陰霾！疫情後越南的經貿展望　台商分享挑戰與機會

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經營尿褲生意、專攻越南內需市場的「泰昇國際控股有限公司」董事長戴朝榮則分享，越南最大的經貿機會來自其人口紅利優勢，年輕化人口造就巨大的內需市場，也因此越南的嬰兒尿褲市場商機是台灣的6-7倍左右，儘管目前越南尿褲普及率不如台灣高，但隨著國家經濟、所得持續正面成長，這個潛力會持續擴大。此外，越南GDP長期穩定成長，將使中產階級大幅增加，有利於民生產品銷售。
他也觀察到，疫情帶動銷售通路和消費模式的轉變，過去最為普遍的傳統通路如雜貨店等，佔比正在下滑中，而超市這類現代通路則有微幅成長，且從過去10年趨勢來看，現代通路從佔比不到10%發展到現在已經高達35%，說明其極具爆發力，未來預計將持續擴大。電商部分在越南目前佔比仍很低，2020年僅3.7%，但因應疫情影響，可以預測將在未來10年迅速發展。
此外，他指出疫情下越南爆發勞工返鄉潮，當中很多人可能不會再回到大城市，這將是疫情造成的不可逆趨勢，有機會帶動2、3線城市加速工業化。再加上基礎建設和通訊建設持續完善、拉近城鄉差距，吸引年輕人在家鄉就業，因此台商們未來可以考慮到越南下六省設廠投資。
至於挑戰部分，戴朝榮董事長指出，疫情期間整個物流被封鎖、疫後出生率下降衝擊短期市場需求，讓他的公司生意首當其衝，疫情後生產價格指數（PPI）大漲，短期中低層人口收入下降，造成轉價困難，侵蝕營收與獲利；再者，越南簽訂16個自由貿易協定（FTA），覆蓋率高加上全球消費品牌巨擘都會對越南佈局，使得內需市場競爭激烈。此外，越南銷售通路多元，要打造品牌需要高昂的成本，這些都是經營內需市場要面臨的挑戰。
面對疫情後的種種挑戰，需要積極推動數位轉型、數位行銷、智慧製造、關鍵原料短鏈化或自產化才能保持競爭力，面對未來則要朝向環保概念做準備，並為未來的消費市場提前佈局，像是疫情期間大家對保健意識提高，再加上未來20年後越南可能人口紅利不再，因此可以優先佈局高齡化社會市場掌握商機。