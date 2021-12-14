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台越產業鏈結持續強化！論壇聚焦越南疫情下經貿局勢

▲台灣東南亞與南亞協會於今（14）日舉行線上論壇，討論後疫情時代越南的經貿機會與挑戰。（示意圖／shutterstock）
▲台灣東南亞與南亞協會於今（14）日舉行線上論壇，討論後疫情時代越南的經貿機會與挑戰。（示意圖／shutterstock）

記者李芷涵/綜合報導

2021-12-14 19:16:20

《四方報》報導，台越經貿合作關係緊密，但今年礙於疫情影響，嚴格的封城規定和勞工返鄉潮都衝擊越南的經貿發展，使其經濟成長率從年初預估的6%下修到約2.5%左右，台灣對越南的投資也有所衰退。台灣東南亞與南亞協會於今（14）日舉行線上論壇，邀請各路專家、越南台商代表們和駐越南台北經濟文化辦事處，一起討論後疫情時代越南的經貿機會與挑戰。

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會中，駐越南台北經濟文化辦事處經濟組組長曾顯照報告，越南今年受疫情影響，前11個月投資額相較去年只有成長0.1%，對比往年都會增加10-20%之間，今年持平顯示衝擊嚴峻。此外，新增的企業家數也減少15%，登記的勞工數降低20%，這些都是表現不亮眼的部分。儘管如此，越南在貿易方面表現仍舊強勁，今年前11個月出口成長17%，進口則成長27.5%，去年還首次被列入全球吸引最多外資投資的前20名國家。隨著疫情逐漸復甦、經濟情勢回穩，各界對越南明年度經濟成長率普遍持樂觀態度，如世界銀行就預估可以到7%左右。

談到疫後缺工問題，曾顯照組長指出，根據越南官方統計，包括平陽省、同奈省和胡志明市等地區復工率已經高達9成，電子、紡織業的產能也恢復大概8到9成。不過他也坦言，實際上接觸的台商復工率並沒有這麼高，主要因為接近過年，很多勞工返鄉後目前還在觀望疫情狀況，過完年有望會慢慢好轉。

針對疫情後越南經貿發展的機會，他指出，越南簽了16個貿易協定，因此以越南作為基地去拓展外銷是非常有利的；再加上最近這幾年越南內需市場潛力越來越大，越南政府也致力推動產業升級，國會更於今年11月通過未來5年經濟結構調整計畫，致力朝向創新和數位轉型發展，而台越產業鏈結互補互利，這些都是台商可以發展的機會。至於挑戰，他指出越南法規經常變動，辦事處也會將重要的法令規範翻譯成中文放在網站上，提醒台商隨時注意法令更動以免吃虧。他也提到，目前越南整體人才水平還沒到，因此企業多需投入資源培訓，這也是台商需要考慮的地方。其他挑戰則包括國際通貨膨漲，以及疫情是否會再出現，這些都是不穩定的因素。

他指出，台越經貿關係緊密，台灣對越南累計投資額逐年成長，儘管今年遇到疫情衝擊，投資衰退將近20%左右，但台越雙邊貿易總額仍成長2成以上，台灣已經是越南第四大外來投資國、第五大貿易夥伴，說明雙邊經貿合作潛力。此外，這幾年台灣與越南產業鏈結越來越強，在包括冷鏈物流、人才培訓、電子科技、智慧城市、紡織業、汽車自動化和農業科技等領域相互合作發展、互利雙贏，尤其是在冷鏈物流部分，因為越南對農產品出口需求很大，需要搭配完整穩定的冷鏈物流，而台資的設備、技術都很符合越南需求，因此雙邊也積極就這塊協商合作；未來台灣若能順利加入CPTPP，也將能進一步擴大台灣跟越南經貿投資合作效益。

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