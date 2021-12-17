六都十大飆漲區都在蛋白區　「房價反轉」得看這2大指標

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吉家網董事長李同榮指出，這1、2年以來，六都都是漲在蛋白區，首先原因就是台商製造業回流，且過去中南部房價基期較低，再加上高雄、台南都有台積電效應，使得這些區域蛋白區漲幅相當驚人，其中尤其是中南部的工業區、產業園區周邊，房價一直都居高不下。
李同榮提到，若與過去最高點的房價相比，台南市房價已超過約5成，高雄也超過約3成，台中則有4成多；而北部房價也有稍漲，但漲幅沒有中南部如此誇張，其中北市仍尚未觸及最高點。
談到南二都蛋白區的漲幅，李同榮表示，台南過去一年多以來受到台積電效應影響，中古屋平均房價目前已經直逼高雄市，「這是50年來首次看到！」高雄近期也是台積電議題發酵，且還有其他外資持續投資，蛋白區房市熱度不減，預期這波房價成長還會延續2至3年，且還會有2至3成的漲幅。
李同榮認為，台南、高雄漲價蛋白區主要集中在台南新市以南，乃至於路竹、岡山、楠梓以及仁武，是一處大型廊帶狀的工業區，由於近期台商回流影響，創造出不少就業人口，因而拉高房價，尤其現在台積電議題還在發酵，漲幅應還會持續2年。
李同榮強調，台南目前漲幅約2成半是反應近期營建成長，另外2成半則是過去基期較低的因素，未來還會跟著經濟成長率持續上揚，預計漲6、7％仍屬合理範圍，但若漲幅超過二位數，則可能會有「虛胖」的疑慮。
李同榮也提到，這個虛胖泡沫不會立刻引爆，等到這波新案約2、3年後陸續交屋後，也就是約2024年上半年至Q3之際，當市場發現需求不夠時，這時就會有房價反轉機會。
提到房價反轉的時機，李同榮預估有兩大指標，首先是看六都蛋白區，如果這些區域漲不動了，那成長就差不多了；另一個是看高雄，只要台積電效應還在，就還會持續上漲，但如果漲幅停止，這一波房價上揚也將告終。
最後，李同榮建議，消費者首先要關注中南部蛋白區，因為人口需求仍在，房價較為抗跌；另外，北部區域目前漲幅較為溫和，主要仍是跟著經濟成長率，還是健康市場，可關注有未來性題材的區域，例如捷運三鶯線周邊等，也比較抗跌。