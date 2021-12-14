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不只默克！國際科技大廠紛紛投資　看準台灣這些優勢

▲半導體材料供應商默克（MERCK）今（14）日宣布未來5到7年，將在台灣投資170億元，用於擴大電子科技事業新產線與研發量能，著重於半導體事業的發展。（圖／默克提供）
▲半導體材料供應商默克（MERCK）今（14）日宣布未來5到7年，將在台灣投資170億元，用於擴大電子科技事業新產線與研發量能，著重於半導體事業的發展。（圖／默克提供）

記者許家禎/台北報導

2021-12-14 17:58:36｜2021-12-14 18:10:46

半導體材料供應商默克（MERCK）今（14）日宣布未來5到7年，將在台灣投資170億元，用於擴大電子科技事業新產線與研發量能，著重於半導體事業的發展。其實不只默克，包括Google、亞馬遜、微軟、Facebook（現更名Meta）、IBM等科技大廠都選擇投資台灣，看準的就是台灣的人才與完整產業供應鏈！

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其實，默克在去（2020）年8月就向媒體透露，未來幾年在路竹廠（南科高雄路竹園區）的投資金額，一定會超越過去在台灣的投資規模。當時受訪高層不諱言指出，若不是台積電持續在先進製程上投資設廠，對先進製程材料的要求也越來越高，默克也不會持續投資台灣。

跟隨台積電的腳步，默克今日宣布，未來5到7年將在台灣投資170億元，預計增加400個工作機會，其相關半導體材料除供應台積電外，還有三星與英特爾，這些都由默克高雄路竹廠製造，高雄儼然成為默克全球生產基地。其實，不只默克投資與加碼台灣，不少科技大廠都選擇來台。

像是Google於2013年啟用彰化的資料中心，接下來第2座資料中心落腳台南，至於第3座資料中心去年則被證實選在雲林。亞馬遜AWS（Amazon Web Services）則於2019年與經濟部中小企業處，在林口新創園共同成立聯合創新中心。

微軟近年陸續在台灣成立物聯網創新中心、人工智慧研發中心及微軟新創加速器，投資至少10億元。去年10月宣布將在台灣設立第一座Azure資料中心區域，強調投資金額是微軟在台歷年之最。

IBM於2018年3月擴張台北南港軟體園區的研發中心、2019年9月IBM客戶中心和IBM創新場域正式啟用，提出整合創新科技、商業和人才ABCDE 2.0，協助製造業實現工業4.0轉型。至於Facebook之前也擴大投資計畫，以經濟、科技與人才三大主軸、九大領域與我方拓展合作。還有，美光2019年在台擴廠投資案，金額高達660億元。

科技大廠紛紛加碼投資台灣，無非是看中台灣的科技人才，由於我國教育水準高，訓練之後很容易上手，外界多認為「人才CP值高」。再加上整個產業鏈非常完整，不僅反應時間快，更具彈性。且台灣在外商招商部分相當友善，除可降低外商設廠成本外，政治風險也遠較中國大陸低。

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