不只默克！國際科技大廠紛紛投資　看準台灣這些優勢

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跟隨台積電的腳步，默克今日宣布，未來5到7年將在台灣投資170億元，預計增加400個工作機會，其相關半導體材料除供應台積電外，還有三星與英特爾，這些都由默克高雄路竹廠製造，高雄儼然成為默克全球生產基地。其實，不只默克投資與加碼台灣，不少科技大廠都選擇來台。
像是Google於2013年啟用彰化的資料中心，接下來第2座資料中心落腳台南，至於第3座資料中心去年則被證實選在雲林。亞馬遜AWS（Amazon Web Services）則於2019年與經濟部中小企業處，在林口新創園共同成立聯合創新中心。
微軟近年陸續在台灣成立物聯網創新中心、人工智慧研發中心及微軟新創加速器，投資至少10億元。去年10月宣布將在台灣設立第一座Azure資料中心區域，強調投資金額是微軟在台歷年之最。
IBM於2018年3月擴張台北南港軟體園區的研發中心、2019年9月IBM客戶中心和IBM創新場域正式啟用，提出整合創新科技、商業和人才ABCDE 2.0，協助製造業實現工業4.0轉型。至於Facebook之前也擴大投資計畫，以經濟、科技與人才三大主軸、九大領域與我方拓展合作。還有，美光2019年在台擴廠投資案，金額高達660億元。
科技大廠紛紛加碼投資台灣，無非是看中台灣的科技人才，由於我國教育水準高，訓練之後很容易上手，外界多認為「人才CP值高」。再加上整個產業鏈非常完整，不僅反應時間快，更具彈性。且台灣在外商招商部分相當友善，除可降低外商設廠成本外，政治風險也遠較中國大陸低。