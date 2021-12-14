完善移工權益！「移點通」個人化推播功能上線

《四方報》報導，勞動部運用移工常用的LINE通訊軟體，於今年5月設置「LINE@移點通」，提供防疫及各種權益即時資訊，目前已超過12萬人加入使用。近期，勞動部進一步推出個人化服務，讓移工綁定個人資料以掌握個人聘雇資訊，以避免工作權益受損，個人化推播服務功能將分階段上線實施。
記者李芷涵/綜合報導
2021-12-14 19:13:11
「LINE@移點通」自5月開通以來已推播200則訊息，最大宗為COVID-19防疫相關資訊，占70%，其次為工作權益包含薪資、休假等，占16%，第三為生活資訊包含行車安全、防範非洲豬瘟、反毒宣導、用電安全等，占14%。不過，勞動部表示，過去1955專線接獲移工申訴，因不熟悉中文及相關聘僱法令，而有聘僱許可文件被扣留、不能知悉聘僱期間或居留期限，或經雇主或仲介惡意通報移工行蹤不明，使移工遭廢止聘僱許可並限制出境，工作權益受損。
為讓移工能掌握個人的聘僱資訊，改善這些問題，勞動部開發個人化新服務，使移工可在「LINE@移點通」綁定個人資料，只要在「LINE@移點通」選擇「1955綁定個人化推播服務」，進入綁定畫面後，填寫移工個人護照號碼、居留證號、姓名、出生年月日及手機號碼等，1分鐘內即可以完成綁定手續。
勞動部表示，個人化推播服務功能將分階段上線實施，今年12月10日首先推出聘僱期間到期前通知，移工綁定個人推播服務後，會在聘僱期間（聘僱到期前4個月、前14日及前7日）主動推播移工個人聘僱期限，讓移工可以規劃留臺由同一雇主續聘或期滿轉換新雇主，同時申辦延長居留事宜。
此外，明年度將再增加個人化推播服務提醒，如核發聘僱許可、廢止聘僱許可及雇主通報行蹤不明時，同步推播予移工知悉，避免未收到聘僱或廢聘文件產生工作權益問題，也避免移工被謊報行蹤不明而失去在臺工作權利，亦規劃有居留證到期、健康檢查等資訊提醒。