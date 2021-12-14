新光銀行秉持「六心級」服務精神建立客戶信賴

新光銀行日前盛大舉行服務達人表揚大會，由董事長李增昌、副董事長李紀珠及總經理謝長融等高階長官共同頒獎予10位最佳服務達人及各分行服務楷模代表，期許各單位同仁秉持最熱忱專業的服務態度，串起每一位客戶對我們的信賴。用「六心級」的服務精神，讓新光銀行成為客戶眼中的首選好銀行。
生活中心/綜合報導
2021-12-14 19:00:00
董事長李增昌於致詞時表示，「新光銀行至今年已舉辦第十屆服務達人活動，可以說是一個新的里程碑；今年每個評選階段更是競爭激烈，除了包含分行客戶票選、感動故事分享、粉絲團的按讚留言分享活動，到最後模擬真實服務的情境題及面試，今年更將同仁的外語能力及專業證照給予加分，經過層層的評選過程，才誕生今年第十屆最卓越的十位最佳服務達人；特舉辦公開儀式表揚，讓台上的同仁備受重視及肯定。」
總經理謝長融為鼓勵同仁爭取連任榮譽，去年新設立積分獎勵辦法，本屆由草屯分行-李佳珍獲得總經理頒發的「銅牌賞」，佳珍在分行服務期間，多次成功防堵各種不同類型的詐騙手法，深獲長官及客戶的信賴；在十屆的服務達人選拔，總共獲得五次的分行服務達人代表，榮譽實至名歸。
負責籌劃服務達人活動的總召集人資深副總陳建成表示，「當選分行服務達人代表是肯定；進入決選就是最高的榮譽；並提醒分行的每一位同仁除了顧好第一線，在服務客人之餘，法令部份一定要遵循，不能存好心辦壞事；有專業才能有更好的服務。」
這次獲選最佳服務達人代表之一的中和分行王詩潔表示，分行每天營業開門都面對不同類型的金融交易，除了考驗臨場反應與抗壓外，藉由分行主管及同仁的幫助，給予正面能量，從中融會貫通成為自己獨有的服務資料庫。
新光銀行今(2021)年亦邀請最佳服務達人的親朋好友或客戶一同參與頒獎典禮共享榮耀，更將持續以六心級的服務精神、「貼近生活、為客著想」的信念，提供更全方位的金融服務。