彰化縣施打站提供多語通譯 80名逾期外國人順利接種
《四方報》報導，國際疫情升溫，為提高國內疫苗施打覆蓋率，內政部移民署推動「外來人口安心接種COVID-19疫苗專案」，中區事務大隊彰化縣專勤隊與彰化縣政府衛生局攜手合作，提供駐地廣場成立施打站，於12月6日起已進行4場疫苗施打活動。
記者李芷涵/綜合報導
2021-12-14 19:11:01
為友善外籍人士，施打站現場提供英文、越南文、泰文及印尼文通譯服務，讓外來人口自行選擇接種疫苗種類，吸引近570人踴躍前來施打。移工們紛紛表示，臺灣的防疫工作嚴謹又窩心，能夠快速接種疫苗讓他們深覺安心又感恩。該隊於網路宣導有成，轄內外新住民協會更自主發動2部遊覽車載送約80名逾期外來人口前往接種疫苗，經現場翻譯人員耐心詳細解說，移工們可自由選用疫苗施打，對於政府的友善措施讚賞不已，同感全島一命，並表示在臺深受政府關心與尊重。
移民署表示，為推動「外來人口安心接種COVID-19疫苗專案」，該隊秉持「不通報、不查處、不收費、不管制」原則辦理，與彰化縣政府衛生局密切合作，專案期間，不論是在臺失聯移工或逾期之外來人口，都可以到指定接種站或醫療院所免費接種疫苗，若是沒有身分證明文件者，也可以與相關民間團體聯繫，再依通知到指定處所施打，希望所有在臺的外來人口們，盡速完成疫苗接種，齊心防堵疫情破口。