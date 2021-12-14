247萬元起正式登場，BMW X3/X4/X3 M Competition/X4 M Competition挑戰無限

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運動性能特質 帥勁個性展現
全新X3與X4延續以往運動與性能氣息十足的車身輪廓，透過更立體且具侵略性的設計筆觸，結合全新設計的雙腎型水箱護罩造型、凸顯線條銳利度與層次感的智慧LED頭燈、兩側向外延展的前保桿造型與Air Curtain氣簾設計，描繪出純粹俐落的車頭樣貌，而全新X4更完美呈現跑車與運動休旅的和鳴協奏，以流線的車身線條展現十足的動感帥氣，搭配xDrive20i與xDrive30i的專屬網狀水箱護罩設計，大幅提升耀眼與視覺衝擊感。將目光移往車尾，全新BMW X3與X4的新式樣後保桿造型結合雙邊單出矩形排氣尾管，強化X3與X4的性能運動風格，視覺效果更顯帥氣有型，全新X3厚實的車尾線條結合全新3D燻黑LED尾燈造型，立體的曲面設計讓全新X3更具辨識性，全新X4的優美車頂弧線佐以細長造型3D立體燻黑LED尾燈，在動感與美型的風格之間更是取得絕佳均衡。
BMW深知車主喜愛個性化與獨特性，針對全新X3與X4不同車型提供專屬風格套件選擇，X3 xDrive20i運動版與X4 xDrive20i運動版採用xLine外觀套件，包含xLine專屬19吋輪圈、xLine專屬前後銀色下護板、銀色水箱護罩搭配銀色車側飾條，讓經典「X」元素更為顯著；X3 xDrive30i M Sport、X3 M40i、X4 xDrive30i M Sport及X4 M40i則是全面配備M Sport套件，具備M空力套件、M專屬輪圈、M字樣車側銘牌；X3 M40i與X4 M40i更額外升級M電子懸吊系統、20吋M雙輻式輪圈與M Performance外觀套件，包含黑色高光澤M飾徽雙肋水箱護罩、黑色高光澤前後下護板、M雙肋後照鏡、黑色高光澤窗框與M雙邊單出矩形排氣尾管，刻劃帥氣性能風采的同時更深化M40i車型的M元素。
新世代座艙思維 先進科技兼具細膩豪華
對於豪華舒適、新世代科技及為人稱道的駕駛者導向設計，BMW始終未曾改變傳承經典的堅持，坐落於全新X3與X4座艙中央的全數位虛擬座艙以12.3吋虛擬數位儀錶搭配全新12.3吋中控觸控螢幕所構成，加諸iDrive 7.0使用者介面、iDrive手寫觸控旋鈕、BMW智能衛星導航系統、RSU遠端軟體升級科技、360度環景輔助攝影、BMW智慧語音助理2.0、無線智慧型手機整合系統(含Apple CarPlay與Android Auto)、豪華型三區恆溫空調、新世代平整化中央鞍座設計與廣受好評的遠端3D監控功能，以豪華科技氛圍打造整體車室空間。
全新世代的BMW Personal CoPilot智慧駕駛輔助科技，更讓全新X3與X4居於同級先驅與領導地位，包含主動式防撞輔助系統與行人偵測、主動車距定速控制系統、主動車道維持輔助、壅塞交通輔助系統、車側防撞輔助、路口車流防撞輔助、閃避轉向輔助、盲點偵測警示、車道偏離警示、前後方車流警示、後方防追撞警示、停車後方防撞輔助、速限提示功能、駕駛注意力輔助功能以及可顯示於12.3吋虛擬數位儀錶的道路虛擬實境顯示功能，永遠搶先車主一步給予完備與全面性的駕馭安全防護。
所謂的豪華，除了豐富科技配備的堆砌，更展現對於細節處的重視。全新X3與X4不僅於座艙各處烙印著BMW X家族的專屬印記，質感鋪陳更是引人入勝之處，xDrive20i運動版全面導入Sensatec透氣皮質雙前座跑車座椅，搭配跑車多功能真皮方向盤與黑色高光澤飾板；xDrive30i M Sport更升級Vernasca真皮跑車座椅，搭配M多功能真皮方向盤、Fine-wood梣木紋飾板、全景式電動玻璃天窗與黑色車內頂篷，營造細膩精緻的車室氛圍；至於M40i則採用M跑車座椅、雙前座加熱與電動腰靠、M縫線安全帶、M多功能真皮方向盤搭配專屬縫線、碳黑鋁質格紋飾板、Sensatec皮質儀錶檯包覆、車況抬頭顯示器與harman / kardon高傳真音響系統，讓座艙內的熱血氣息更勝以往。全新X3與X4同樣具備強大的機能性與便利性，後座椅背除了可採40/20/40比例向前傾倒，高靈活性運用的行李廂讓全新X3擁有最高1,600公升的容積，搭配後座椅背調整功能、Comfort Access免鑰匙系統及感應式電動尾門啟閉系統，帶給車主最人性化的操作體驗與舒適便捷。
48V科技導入 熱情動感操駕
針對引擎動力科技，BMW向來立足同級潮流尖端，全新BMW X3 xDrive20i運動版、X3 xDrive30i M Sport、X4 xDrive20i運動版與X4 xDrive30i M Sport均搭載引以為傲的BMW TwinPower Turbo汽油引擎，具備HPI高精準燃油缸內直噴、Valvetronic氣門揚程可變系統以及Double-VANOS雙可變汽門正時系統等頂尖科技，xDrive30i M Sport可輸出245匹最大馬力、350牛頓米峰值扭力，搭配Steptronic運動化八速手自排變速箱，0到100km/h加速僅須6.6秒；演繹熱血澎湃動感氛圍的X3 M40i、X4 M40i則是搭載M部門調校的TwinPower Turbo 3.0升直列六缸汽油引擎與Steptronic運動化八速手自排變速箱，擁有360匹最大馬力及500牛頓米峰值扭力，0到100km/h加速僅需4.9秒即可完成。
此外，全新BMW X3與X4更導入全新48V高效複合動力科技，內建啟動發電機與第二具電池輔助，可於全油門急加速時啟動eBoost功能並額外增加11匹馬力輔助，能有效降低渦輪遲滯特性，當車速低於15km/h時或車輛動態行車模式為EcoPro與Comfort且車速介於25km/h至160km/h之間，駕駛鬆開油門時便會關閉引擎轉為慣性滑行，提升加速反應與油耗表現，打造更舒適的用車旅程。
全新BMW X3與X4精湛的動態演出不僅歸功於優異的動力輸出表現，完美的50：50前後車身配重比例、精心打造的底盤xDrive智慧型可變四輪傳動系統更是功不可沒，能根據路況以0~100%的比例彈性分配驅動力至前軸或後軸，輔以DSC動態穩定控制系統，不論是激烈操駕或是面對大雨滂沱的濕滑路況，車輛都能維持最佳的穩定性與抓地力表現，大幅提升駕駛安全性同時更能提供充滿樂趣的駕馭體驗。
全新BMW X3 M Competition、X4 M Competition跑格王者
滿足熱血制霸渴望 挑戰無所畏懼
全新X3 M Competition及X4 M Competition搭載代號S58的3.0升M TwinPower Turbo單渦流雙渦輪增壓直列六缸汽油引擎，透過輕量化汽缸、曲軸搭配鍛造活塞及鍛造連桿，搭配足具應付激烈操駕的引擎冷卻系統、機油供給與M Steptronic運動化八速手自排變速箱，為X3 M及X4 M Competition創造出510匹的強悍動力輸出，650牛頓米的峰值扭力則於2,750rpm低轉速域即可湧現，3.8秒的轉眼瞬間，車速便可從0加速至100km/h，營造出更為熱血沸騰的凌厲加速反應，結合專屬M MODE駕馭模式，隨時爆發熱血跑格。強悍的動態性能演出，同樣得歸功於M跑車化電子懸吊系統、M xDrive跑車化可調式四輪傳動系統、M運動化差速器與M複合式煞車套件的完美協奏，能夠根據路況彈性分配驅動力至前、後軸，同時藉由主動鎖定後輪差速器左右分配0-100%扭力，無論賽道激烈操駕或是日常輕鬆駕馭，均能帶給駕駛者更優異的循跡性與動態表現。
洋溢熱血跑格的全新X3 M Competition及X4 M Competition，不僅具備極致操控的駕馭樂趣，更兼享豪華舒適的雙重優勢，BMW為X3 M Competition及X4 M Competition配備M空力套件，結合極富侵略性的前保桿與兩側進氣口造型，搭配格柵設計的黑色一體式雙腎型水箱護罩、碳纖維引擎室拉桿、智慧雷射頭燈，加上車側的M黑色高光澤飾板、全新碳纖維後視鏡外蓋以及21吋M鍛造輪圈，盡展M強悍力量之美。
車尾部分則採用全新的後下擾流設計，結合M運動化排氣系統、電控排氣閥門與雙邊四出排氣尾管，熱血激昂氛圍甚囂塵上。純粹無上的熱血氛圍同樣延伸至X3 M Competition及X4 M Competition座艙，除了以柔軟細緻的BMW Individual Merino真皮材質、Sensatec皮質儀錶檯包覆、BMW全數位虛擬座艙、豪華型三區恆溫空調與16具揚聲器的harman / kardon高傳真音響系統所構築而成的豪華車室，更加入許多專屬於M的強勁性能氣息，如M跑車座椅搭配專屬發光字樣、M縫線安全帶、M多功能真皮方向盤搭配專屬縫線、M車輛動態設定快捷鍵、M專屬排檔桿、M專屬儀錶與M賽道模式抬頭顯示系統，不論是在車內各處細節，都能見到狂放洋溢的戰鬥氛圍。
源自對於安全的重視，全新X3 M Competition及X4 M Competition標配全新BMW Personal CoPilot智慧駕駛輔助科技，具備主動式防撞輔助系統與行人偵測、主動車距定速控制系統、主動車道維持輔助、壅塞交通輔助系統、車側防撞輔助、路口車流防撞輔助、閃避轉向輔助、盲點偵測警示、車道偏離警示、前後方車流警示、後方防追撞警示、停車後方防撞輔助、速限提示功能、駕駛注意力輔助功能以及可顯示於12.3吋虛擬數位儀錶的道路虛擬實境顯示功能，在享受極限性能駕馭的同時，更能感受BMW帶給車主無微不至的安全守護，展演BMW X3 M Competition及X4 M Competition的尊貴性能王者姿態。
全新BMW X3、X4建議售價
| 車型
| 建議售價
| BMW X3 xDrive20i運動版
| 247
| BMW X3 xDrive30i M Sport
| 293
| BMW X3 M40i
| 373
| BMW X4 xDrive20i運動版
| 263
| BMW X4 xDrive30i M Sport
| 305
| BMW X4 M40i
| 383
全新BMW X3 M Competition、X4 M Competition建議售價
| 車型
| 建議售價
| BMW X3 M Competition
| 535
| BMW X4 M Competition
| 545
全新BMW X3豪華運動休旅、X4豪華動感跑旅: https://mybmw.tw/X3X4