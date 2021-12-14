中國盼藉北京冬奧提升形象？學者：與納粹如出一徹

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雖然梅多夫肯定拜登政府採取外交抵制北京冬奧的做法，認為是「朝著正確方向邁出的一步」，但卻也只是「很小的一步」。梅多夫表示「外交儀式實際上是奧運會最不重要的部分，運動員比賽才是每個人都關注的部分」，更憂心會因為這「很小的象徵性外交抵制」，反而向中國傳遞出「其實世界並不真正關心對新疆以及香港的人權問題」的訊息。
梅多夫指出，由於美國政府採取中庸之道（middle-way measure），導致現在就如同1936年一般，道德責任負擔轉移到運動員身上。當時羅斯福政府拒絕抵制當年在納粹德國舉辦奧運會，美國猶太組織、全國有色人種協進會和其他團體呼籲美國運動員拒絕前往柏林，以抗議對德國猶太人的迫害，「但當時只有少數運動員予以響應」。
距離北京冬奧開幕僅剩不到兩個月，但仍未見到美國運動員以個人不參賽進行抵制，或是公開表達將利用參賽機會抗議北經侵犯人權。《紐約時報》體育記者斯特里特（KURT STREETER）13日報導指出，不少運動員因害怕遭到報復，讓他們拒絕評論，或是僅願意私下表達對北京奧運的看法。
傳統基金會亞洲研究中心高級政策分析師奧利維亞·伊諾斯（Olivia Enos）指出，奧運選手可以利用參加北京2022冬奧會的機會發聲。像是愛爾蘭裔美國人拉爾夫·羅斯（Ralph Rose）拒絕在1908年倫敦奧運開幕上降低國旗的習俗，或是美國非裔運動員在1968年墨西哥城奧運的頒獎儀式中戴著黑手套的拳頭向「黑人權力」運動致敬，進行政治示威。伊諾斯表示，「可以想像，如果每個國家隊都在經過中國領導人所在的主席台時拒絕致敬，那將會釋放出什麼信號。」
伊諾斯稱，除了運動員抵制和抗議以外，也有許多問責北京政府的方式，包括外交抵制多邊化，以獲得更廣泛支持，或是記者加大對中國侵犯人權行為的報導，企業也能以退出贊助進行抗議。
針對企業退出贊助，斯特里特13日的報導中，同樣也批評可口可樂、Visa、寶僑等奧運大贊助商將利益置於道德之上，將奧運作為營銷工具，卻沒有利用其強大的影響力為中國的人權大膽發聲。
人權組織《公民力量》創始人楊建利像《美國之音》表示，美國採取外交抵制是一種立場表達，而不限制運動員參賽，也是正確的。「對於大多數運動員來說，這也許是他一生唯一的一次機會，所以讓他們自己去決定可能更加合理一些」。不過楊建利認為，運動員抵制比政府抵制更加重要，正因為付出的代價很大，也說明了運動員的決心以及事情的重要性。「未來兩個月是不是會有運動員出來抵制這是非常重要的一個指標」。