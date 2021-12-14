浩子尾牙銳減「員工獎金縮水」 兒女交壓歲錢幫繳房貸
節目《上奅臺灣歌2.0經典傳奇》今（14）日第2次進棚錄影，由蕭煌奇、浩子和曹雅雯攜手主持，浩子也難得與2位台語界唱將一起合作，而2021進入倒數，許多尾牙主持邀約將近，身為主持班底的浩子透露這2年有受到疫情影響，所以給員工的獎金有稍微減少，不過小孩竟然直接交出紅包體恤他，讓他非常感動。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-12-14 18:30:05
結婚10年的浩子育有一雙兒女，談及房貸壓力，浩子表示家裡財務方面都交由老婆管控，不過給員工的獎金確實有稍微打折，至於包給小孩的紅包，他透露兒女非常貼心：「我包給他們之後，就跟我說『爸爸，你要繳房子的錢很辛苦，我把我的錢給你』，結果他們就真的把以前存下來的壓歲錢都給我。」表示女兒看到兒子的暖舉後，也跟著照做，讓浩子備感窩心：「我覺得金錢數字不是重點，是他們怎麼會想到這點，應該是媽媽有在教。」
浩子年底會前往高雄主持跨年活動，由於往年與沈玉琳都被封為「尾牙冠軍」，不過這2年的場數確實有受到疫情影響而銳減，蕭煌奇也說今年應該仍以線上形式居多，大約會有一半以上，不過酬勞部分不會打折。浩子認為主持線上尾牙的困難點在於無法即時與觀眾互動，形容像在「演給空氣看」，也透露未來會有新節目的計畫，不過目前還需要保密。