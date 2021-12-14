冷血孫22刀殺嬤！犯案後去色情按摩 檢：令人髮指求重刑
今年10月間，新莊一名李姓男子，因身上缺錢花用，竟持水果刀狂刺22刀，殺害扶養他長大、78歲鄰居楊姓老婦，並偷取屋內約11萬多元現金逃逸。李男犯案後，先到色情按摩店消費，之後逃到花蓮投靠網友，案發當晚，被警方逮捕到案。新北地檢署偵辦後，認為李男惡性重大、無悔悟之意，依強盜殺人罪起訴，並建請求處重刑。
編輯中心/綜合報導
2021-12-14 18:30:46
據檢警調查，李男幼時家境不佳，所以被托給鄰居楊姓老婦照顧，16歲時開始出現偏差行為，被楊婦趕出家門。今年9月間，他因缺錢來投靠楊婦，楊婦心軟遂原諒他，還要兒子帶李男到工廠當學徒。
今年10月21日，李男得知楊婦領了36萬現金，要給工人發薪，遂買了水果刀藉故返回楊婦住處，於準備行竊時被楊婦發現，竟狠刺楊婦22刀，並竊取11萬多元逃逸，案發當晚11時許，李男於花蓮被警方逮捕到案。
案經檢方偵辦後，認為李男不顧楊婦撫養之情，且犯罪手段極為殘虐，認為他惡性重大，令人髮指因此依強盜殺人罪起訴，並請求從重量刑。
※【NOWnews 今日新聞
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