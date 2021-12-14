中二前立委忙互摃　陳柏惟：咱來PK電競別用你家機台

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顏寬恒今（14日）回擊，指陳柏惟立委任內言行「荒誕不羈光怪陸離」，才會被罷免。陳柏惟下午回應「他的發言才叫離經叛道、亂政賣台」，並指顏最近穿粉紅色外套、遇事閃躲飄，「不禁讓人想起草莓這種佳餚，雖然很軟爛但價格很高」。
聽到顏寬恒將舉行電競產業發展記者會，陳柏惟笑說：「他在立委7年任內絕口不提運動與電競，現在為了爭取年輕人選票，才演一場戲」，並主動邀顏寬恒來一場電競比賽，「但不可以用顏家的機檯，因為我不相信那是公平的。」
顏寬恒下午記者會後接受媒體提問，聽到「陳柏惟」3個字，表情閃過一絲不耐煩，得知陳柏惟要找他PK，先是「蛤？」一聲，接著說「他要跟我PK？那沒關係！那以後再說！」
PTT今熱烈討論兩位「中二前立委」的口舌戰，有人說「厲害了，夠中二」、「嗆得很中笑點」、「補選搞的比公投還熱閙」，也有人感嘆「被罷的跟要選的，怎麼都一個樣？」
媒體另問起周玉蔻今爆料，24年前顏家照顧祖母的外傭死得不明不白，顏寬恒心平氣和解釋，指外傭有精神問題、先傷人後自殺，當時檢調都查過了。他批評有些政論節目專找地方的「阿撒不魯」、阿貓阿狗亂爆料賺通告費，「新聞暴力儘管對我來，對其他人不只不厚道，也會讓人看不起。」