陳修將收押關鍵曝光！檢提新事證：認有串滅證之虞

知名遺體修復團隊「76行者」總召陳修將，疑似懷疑22歲胡姓女友劈腿，涉嫌在10月15日於摩鐵內將她殺害，彰化地檢署本月9日依傷害殺人罪提起公訴，法官裁定陳修將以20萬元交保、限制住居；檢方不服，隔日提出抗告，彰化地院今（14）日下午重開羈押庭，更裁「收押未禁見」。
編輯中心／綜合報導
2021-12-14 18:32:59
彰化地院今日下午重開羈押庭，陳修將在2名女助理的陪同下現身法院開庭，稍早在經過將近兩小時的開庭後更裁為收押未禁見，並將人移送至看守所。
針對裁定結果，彰化地院表示，9日法官認為被告無逃亡之虞，且案發後證人均傳訊到庭，警方也在現場採證完畢，認無勾串證人或湮滅證據、無羈押必要，命20萬元交保、限制住居；檢方隔日提出抗告，並提出警方查扣手機後發現的新事證，因被告手機內的兩社群軟體遭「遠端操控」登出或刪除帳號，因此裁定原處分撤銷，發回法院原受命法官、認其有羈押之必要，裁定收押未禁見。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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