▲ 致力汽車人才培育 Ford 深耕產學合作支持技職教育

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產學合作接軌未來





永續台灣汽車產業從扎根做起，福特六和汽車顧客服務處處長陳慶裕表示：「在車輛捐贈之外，福特六和長期支援台灣學生參與國際技能競賽，提供訓練課程之外也安排訓練用車、維修診斷設備以及訓練場地，為提升參賽國手技能水準盡一份心力。」以近兩年為例，福特六和汽車配合籌備國際技能競賽國手訓練，分別與國立臺灣師範大學和建國科技大學合作，提供訓練用車、設備以及一系列訓練課程，共同促進技職考試與市場用車規格與技術接軌。





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在更廣泛的知識分享下，福特六和亦於成功大學、清華大學、臺北科技大學、中央大學、元智大學等多所大學舉辦校園講座，分享汽車科技以及智慧製造；也邀請青年學子參觀新式車款製造與業界現行的後勤保養整體服務流程，並輔導學生學習最新汽車科技，例如 Ford Co-Pilot360™ 全方位智駕科技輔助系統、小排氣量高效動力的 EcoBoost® 渦輪增壓汽油引擎、以硼鋼製成的高剛性車身，以及如何運用 Ford VCMM 電腦診斷儀器進行車輛設備維修…等，透過實際參與訓練課程來提升專業技術，將校園所學理論延伸至實務操作。在不間斷的產學合作與資源浥注下，已有許多學子在修護專業舞台發光發熱：





修平科技大學車輛組林永濬同學曾獲 2019 年第 49 屆全國技能競賽汽車噴漆職類第一名，並於 2020 年參加國手選拔訓練期間，由 Ford 經銷商夥伴福特九和汽車台中分公司提供技術指導及設備器材支援。

慈幼高工簡偉傑同學於 2016 年獲全國高級中等學校工業類科學生技藝競賽汽車修護職種優勝，並於訓練期間接受 Ford 經銷商夥伴瑞特汽車技術指導。

慈幼高工王仲郁同學曾獲第 49 屆全國技能南區分區技能競賽，汽車技術職類第 2 名及 107 學年度全國高級中等學校工業類科學生技藝競賽汽車修護職種第 17 名。

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Ford VCMM 電腦診斷儀器。