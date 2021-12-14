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全台車界首創 24 小時不間斷直播！Toyota 打造「慢直播」節目

▲ 全台車界首創 24 小時不間斷直播！Toyota 打造「慢直播」節目
▲ 全台車界首創 24 小時不間斷直播！Toyota 打造「慢直播」節目

2GameSome - 有車賞

2021-12-14 18:55:00

Toyota 首次挑戰 24 小時不間斷直播節目，自 12/15（三）清晨 6:00 開始，以 「Drive with You」為主題，模擬個人自駕出遊的全過程，並結合時下年輕世代流行的 Lo-Fi 音樂，搭配海浪、溪水及森林蟲鳴等自然環境的白噪音，讓民眾不用出門也能隨時隨地享受視覺和聽覺的饗宴。

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近年來 Toyota 持續在官方 Youtube 頻道以創意打造多元影音內容，積極與年輕族群互動，自製首購族懶人包、新車開箱及科技配備操作教學等影片，Toyota TW Youtube 頻道也正式突破 10 萬訂閱的里程碑。此次更創下台灣車界首舉，以時下流行的【慢直播】形式，結合網路當紅的 Lo-Fi 音樂及 ASMR 自然白噪音，打造全新「Drive with You」24 小時不間斷的直播節目，邀請民眾在日常繁忙生活之餘，能在慢直播中獲得心靈治癒的放鬆感。

為讓更多人一同體驗 Toyota「Drive with You」24 小時慢直播，Toyota 也將在直播當下的四個時段（06:00-07:00、11:00-13:00、17:00-19:00、23:00-01:00）舉辦四場線上互動活動，廣邀粉絲參與直播互動，更有機會獲得有「露營界LV」之稱的 Snow Peak 露營組、丹麥 PALIER Coffee Brewer 隨身咖啡等豐富好禮。

無法參與線上直播也沒關係，12/16 (四)直播結束後粉絲也可以前往 Toyota Youtube 頻道觀看慢直播影片，隨時隨地享受 Lo-Fi 療癒音樂及大自然ASMR的聽覺饗宴！此外，12/16(四)-12/30(四) 期間收看影片並訂閱 Toyota Youtube 頻道，也有機會把  Snow Peak露營組帶回家。

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Toyota 「Drive with You」慢直播 ( 24小時不間斷 )

直播時間：12/15 (三) 06:00AM – 12:16 (四) 05:59AM

直播網址：https://bit.ly/3ID0FlD

Toyota 官方 Youtube 頻道：https://www.youtube.com/user/TOYOTA2012TW

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