▲ 全台車界首創 24 小時不間斷直播！Toyota 打造「慢直播」節目

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為讓更多人一同體驗 Toyota「Drive with You」24 小時慢直播，Toyota 也將在直播當下的四個時段（06:00-07:00、11:00-13:00、17:00-19:00、23:00-01:00）舉辦四場線上互動活動，廣邀粉絲參與直播互動，更有機會獲得有「露營界LV」之稱的 Snow Peak 露營組、丹麥 PALIER Coffee Brewer 隨身咖啡等豐富好禮。
無法參與線上直播也沒關係，12/16 (四)直播結束後粉絲也可以前往 Toyota Youtube 頻道觀看慢直播影片，隨時隨地享受 Lo-Fi 療癒音樂及大自然ASMR的聽覺饗宴！此外，12/16(四)-12/30(四) 期間收看影片並訂閱 Toyota Youtube 頻道，也有機會把 Snow Peak露營組帶回家。
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Toyota 「Drive with You」慢直播 ( 24小時不間斷 )
直播時間：12/15 (三) 06:00AM – 12:16 (四) 05:59AM
直播網址：https://bit.ly/3ID0FlD
Toyota 官方 Youtube 頻道：https://www.youtube.com/user/TOYOTA2012TW