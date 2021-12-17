日本伴手禮最想念誰？冠軍不是東京香蕉 「它」代購秒殺
以往台灣人去日本最愛各式各樣精美好吃的伴手禮，兩年無法出國的日子，大家最想念哪款日本伴手禮呢？以前造訪東京必定人手好幾袋「東京香蕉」竟然不是第一名，超涮嘴又有質感的「代購天王」曝光了，每次都爆團秒殺的，原來是「小倉山春秋」仙貝米菓！業者透露，兩者差別的關鍵是賞味期限，東京香蕉最多一週7天的保存期限，讓人較有時間壓力，而小倉山春秋則至少有45天至90天的保存期限。但現在都不用透過代購，知名日本伴手禮直接在台灣首賣！
記者蕭涵云/綜合報導
2021-12-17 07:30:00
新光三越獨家推出3款首度登台販售的超人氣伴手禮寵客！一想到東京就會想到TOKYO BANANA，綿密蛋糕配上香濃香蕉卡士達餡的口感，超想念！過去東京香蕉除了經典基本款，還有各式創意聯名造型款，都被大家買爆搜集過，這次將首度在台開賣！已有鐵粉笑稱，「一拿到手馬上就被搶光」，根本不擔心效期啊。
曾創下一日賣出萬件紀錄的Baked Mallow烤棉花糖甜餅，則被業者譽為是自己吃到驚為天人的必推款，包裹著苦甜巧克力醬夾心，烤至微上焦色的鬆軟棉花糖，夾在沾上巧克力的全麥餅乾中，一口咬下酥脆的餅乾，吃得到會「回彈」的棉花糖，口感超驚艷！
世界遺產宮島代表名店的山田屋桐葉饅頭，曾榮獲日本全國菓子大博覽會名譽總裁賞，原創紅豆沙與糯米粉打造如天鵝絨般的綿密口感，通通在台灣就能直接品嚐。
而「代購天王」小倉山莊的仙貝米菓，早在今年新光三越日本商品展首次登場就熱銷破百萬，這次也同樣加入春節禮品販售的陣容，還有PRESS BUTTER SAND濃郁焦糖奶油夾心餅乾、楓糖男孩THE Maple Mania奶油餅乾等日本秒殺級伴手禮，已經可在新光三越全台各店、新光三越APP、skm online，線上、線下搶先預購囉。打算過年才要買來送禮的民眾也不用擔心，新光三越超市將於明年1/14推出「春節禮品城」，這些久違的搶手日本伴手禮，可以直接現場選購！