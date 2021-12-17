十大都會蛋白區房價漲幅排行出爐　「這區」飆25%最誇張

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台灣房屋竹北文化直營店店長陳熒竺指出，竹北地區的人口一直都增加很快，尤其今年來受到外環境影響，台灣半導體產業的訂單接不完，也使得科技園區周邊的就業人口持續增長，造就當地源源不絕的住屋需求；不過與此同時，竹北當地釋出的案量較少，尤其是新成屋、中古屋方面，賣方貨源跟不上買方需求，因此房價才會高居不下。
竹北購屋需求高居不下，主要就是不動產市場供需仍難以平衡。住商不動產竹北文興加盟店店東林信宏指出，竹北的購屋族群，除了當地的就業人口外，也有新竹周邊想搬來竹北的換屋族，這些都是實實在在的剛性需求。
林信宏舉例，今年3月房地合一稅2.0公布後，全台可看到成交量明顯下滑，但竹北從3月起直到房地合一稅2.0上路的7月之間，買氣都維持住；另外，在今年5月起遭逢本土疫情衝擊，竹北房市買氣也依然熱絡，顯示當地買盤是有剛性需求支撐，就算是疫情、政策都無法壓下來。
林信宏說，竹北雖然房價成長幅度驚人，但買氣依然不減，以中古屋市場來說，最熱門的48坪到60坪大三房或四房房型，單價都約5字頭，目前市場上幾乎都是缺貨，這也導致排擠效應，許多消費者只能跑去買預售屋，導致房價高居不下。
至於竹北哪些區域漲幅最為驚人，陳熒竺表示，目前竹北周邊房價行情有高有低，最高區域是在高鐵周邊，新的預售屋開價約一坪55至60萬上下；至於其他重劃區域，新建案也開價50至55萬。
另一方面，根據吉家網所發佈2021Q3的六都房市季報，比較去年同期，六都房價表現由台中與台南漲幅領先，兩都並駕齊驅；其中，漲幅最明顯區域即屬於大雅、豐原以及潭子等區域。
「今年房價確實讓我們很訝異，我從事仲介30年以來沒見過。」中信房屋豐原圓東加盟店店東劉文賢說，台中近期漲幅最明顯區域就在潭子、大雅以及豐原一帶，其中光是於豐原地區，今年漲幅約10至15％左右。
劉文賢指出，過去豐原預售屋或新成屋美平均價約22至25萬，今年漲至25至30萬，更有新建案漲到最高到35萬；車位方面，過去平均約140萬，現在漲至約180萬左右。
至於豐原漲幅強勁原因，劉文賢分析，首先是政府打房陸續推出多項政策，但是碰到營建成本升高、物價上揚，這些成本都轉嫁到消費者身上；第二是豐原、潭子及大雅一帶大多仰賴豐原區的廟東夜市商圈，而豐原本身又有16萬多的人口，但地就這麼大，如果大家搬來豐原市區，供需無法平衡，導致地價跟建物價格一再上揚。
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