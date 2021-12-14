▲ 小改款 BMW X3/X4 全家族 247 萬起登場！

運動性能特質 帥勁個性展現
小改款 X3 與 X4 換上全新設計的雙腎型水箱護罩造型、智慧 LED 頭燈、兩側向外延展的前保桿造型與 Air Curtain 氣簾設計，而小改款 X4 則搭配 xDrive20i 與 xDrive30i 的專屬網狀水箱護罩設計。車尾部分小改款 X3 與 X4 的新式樣後保桿造型結合雙邊單出矩形排氣尾管，強化運動風格，X3 厚實的車尾線條結合全新 3D 燻黑 LED 尾燈造型，立體的曲面設計更具辨識性，X4 則以車頂弧線搭配細長造型 3D 立體燻黑 LED 尾燈，更顯動感。
針對不同車型提供專屬風格套件選擇，X3 xDrive20i 運動版與 X4 xDrive20i 運動版採用 xLine 外觀套件，包含 xLine 專屬 19 吋輪圈、xLine 專屬前後銀色下護板、銀色水箱護罩搭配銀色車側飾條；X3 xDrive30i M Sport、X3 M40i、X4 xDrive30i M Sport 及 X4 M40i 則是全面配備 M Sport 套件，具備 M 空力套件、M 專屬輪圈、M 字樣車側銘牌；X3 M40i 與 X4 M40i 更額外升級 M 電子懸吊系統、20 吋 M 雙輻式輪圈與 M Performance 外觀套件，包含黑色高光澤 M 飾徽雙肋水箱護罩、黑色高光澤前後下護板、M 雙肋後照鏡、黑色高光澤窗框與 M 雙邊單出矩形排氣尾管。
坐落於小改款 X3 與 X4 座艙中央的 BMW 全數位虛擬座艙以 12.3 吋虛擬數位儀錶搭配全新 12.3 吋中控觸控螢幕所構成，加諸 iDrive 7.0 使用者介面、iDrive 手寫觸控旋鈕、BMW 智能衛星導航系統、RSU 遠端軟體升級科技、360 度環景輔助攝影、BMW 智慧語音助理 2.0、無線智慧型手機整合系統（含Apple CarPlay與Android Auto）、豪華型三區恆溫空調、新世代平整化中央鞍座設計與遠端 3D 監控功能，打造整體車室空間。
新世代的 BMW Personal CoPilot 智慧駕駛輔助科技，包含主動式防撞輔助系統與行人偵測、主動車距定速控制系統、主動車道維持輔助、壅塞交通輔助系統、車側防撞輔助、路口車流防撞輔助、閃避轉向輔助、盲點偵測警示、車道偏離警示、前後方車流警示、後方防追撞警示、停車後方防撞輔助、速限提示功能、駕駛注意力輔助功能以及可顯示於 12.3 吋虛擬數位儀錶的道路虛擬實境顯示功能。
小改款 X3 與 X4 的 xDrive20i 運動版全面導入 Sensatec 透氣皮質雙前座跑車座椅，搭配跑車多功能真皮方向盤與黑色高光澤飾板；xDrive30i M Sport 更升級 Vernasca 真皮跑車座椅，搭配 M 多功能真皮方向盤、Fine-wood 梣木紋飾板、全景式電動玻璃天窗與黑色車內頂篷，營造細膩精緻的車室氛圍；至於 M40i 則採用 M 跑車座椅、雙前座加熱與電動腰靠、M 縫線安全帶、M 多功能真皮方向盤搭配專屬縫線、碳黑鋁質格紋飾板、Sensatec 皮質儀錶檯包覆、車況抬頭顯示器與 harman / kardon 高傳真音響系統。小改款 X3 與 X4 同樣具備機能性與便利性，後座椅背除了可採 40/20/40 比例向前傾倒，讓小改款X3擁有最高 1,600 公升的容積，搭配後座椅背調整功能、Comfort Access 免鑰匙系統及感應式電動尾門啟閉系統，帶給車主人性化的操作體驗與舒適便捷。
小改款 BMW X3 xDrive20i 運動版、X3 xDrive30i M Sport、X4 xDrive20i 運動版與 X4 xDrive30i M Sport 均搭載引以為傲的 BMW TwinPower Turbo 汽油引擎，具備 HPI 高精準燃油缸內直噴、Valvetronic 氣門揚程可變系統以及 Double-VANOS 雙可變汽門正時系統等頂尖科技，xDrive30i M Sport 可輸出 245 匹最大馬力、350 牛頓米峰值扭力，搭配 Steptronic 運動化八速手自排變速箱，0 到 100km/h 加速僅須 6.6 秒；X3 M40i、X4 M40i 則是搭載 M 部門調校的 TwinPower Turbo 3.0 升直列六缸汽油引擎與 Steptronic 運動化八速手自排變速箱，擁有 360 匹最大馬力及 500 牛頓米峰值扭力，0 到 100km/h 加速僅需 4.9 秒即可完成。
小改款 X3 與 X4 導入全新 48V 高效複合動力科技，內建啟動發電機與第二具電池輔助，可於全油門急加速時啟動 eBoost 功能並額外增加 11 匹馬力輔助，能有效降低渦輪遲滯特性，當車速低於 15km/h 時或車輛動態行車模式為 EcoPro 與 Comfort 且車速介於 25km/h 至 160km/h 之間，駕駛鬆開油門時便會關閉引擎轉為慣性滑行，提升加速反應與油耗表現。
小改款 X3 與 X4 完美的 50：50 前後車身配重比例以外，底盤 xDrive 智慧型可變四輪傳動系統能根據路況以 0~100% 的比例彈性分配驅動力至前軸或後軸，輔以 DSC 動態穩定控制系統，不論是激烈操駕或是面對大雨滂沱的濕滑路況，車輛都能維持最佳的穩定性與抓地力表現。
小改款 X3 M Competition、X4 M Competition
小改款 X3 M Competition 及 X4 M Competition 搭載代號 S58 的 3.0 升 M TwinPower Turbo 單渦流雙渦輪增壓直列六缸汽油引擎，透過輕量化汽缸、曲軸搭配鍛造活塞及鍛造連桿，搭配足具應付激烈操駕的引擎冷卻系統、機油供給與 M Steptronic 運動化八速手自排變速箱，為 X3 M 及 X4 M Competition 創造出 510 匹的強悍動力輸出，650 牛頓米的峰值扭力則於 2,750rpm 低轉速域即可湧現，3.8 秒的轉眼瞬間，車速便可從 0 加速至 100km/h，結合專屬 M MODE 駕馭模式，隨時爆發熱血跑格。強悍的動態性能演出，同樣得歸功於 M 跑車化電子懸吊系統、M xDrive 跑車化可調式四輪傳動系統、M 運動化差速器與 M 複合式煞車套件的完美協奏，能夠根據路況彈性分配驅動力至前、後軸，同時藉由主動鎖定後輪差速器左右分配 0-100% 扭力，無論賽道激烈操駕或是日常輕鬆駕馭，均能帶給駕駛者更優異的循跡性與動態表現。
小改款 X3 M Competition 及 X4 M Competition 配備 M 空力套件，結合極富侵略性的前保桿與兩側進氣口造型，搭配格柵設計的黑色一體式雙腎型水箱護罩、碳纖維引擎室拉桿、智慧雷射頭燈，加上車側的 M 黑色高光澤飾板、全新碳纖維後視鏡外蓋以及 21 吋 M 鍛造輪圈，盡展 M 強悍力量之美。車尾部分則採用全新的後下擾流設計，結合 M 運動化排氣系統、電控排氣閥門與雙邊四出排氣尾管。熱血氛圍同樣延伸至 X3 M Competition 及 X4 M Competition 座艙，除了以柔軟細緻的 BMW Individual Merino真皮材質、Sensatec 皮質儀錶檯包覆、BMW全 數位虛擬座艙、豪華型三區恆溫空調與 16 具揚聲器的 harman / kardon 高傳真音響系統所構築而成的豪華車室，更加入許多專屬於 M 的強勁性能氣息，如 M 跑車座椅搭配專屬發光字樣、M 縫線安全帶、M 多功能真皮方向盤搭配專屬縫線、M 車輛動態設定快捷鍵、M 專屬排檔桿、M 專屬儀錶與 M 賽道模式抬頭顯示系統。
小改款 X3 M Competition 及 X4 M Competition 標配全新 BMW Personal CoPilot 智慧駕駛輔助科技，具備主動式防撞輔助系統與行人偵測、主動車距定速控制系統、主動車道維持輔助、壅塞交通輔助系統、車側防撞輔助、路口車流防撞輔助、閃避轉向輔助、盲點偵測警示、車道偏離警示、前後方車流警示、後方防追撞警示、停車後方防撞輔助、速限提示功能、駕駛注意力輔助功能以及可顯示於 12.3 吋虛擬數位儀錶的道路虛擬實境顯示功能。
車型
建議售價
BMW X3 xDrive20i運動版
247
BMW X3 xDrive30i M Sport
293
BMW X3 M40i
373
BMW X4 xDrive20i運動版
263
BMW X4 xDrive30i M Sport
305
BMW X4 M40i
383
小改款 BMW X3 M Competition、X4 M Competition 建議售價
車型
建議售價
BMW X3 M Competition
535
BMW X4 M Competition
545