▲ 小改款 BMW X3/X4 全家族 247 萬起登場！

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運動性能特質 帥勁個性展現





小改款 X3 與 X4 換上全新設計的雙腎型水箱護罩造型、智慧 LED 頭燈、兩側向外延展的前保桿造型與 Air Curtain 氣簾設計，而小改款 X4 則搭配 xDrive20i 與 xDrive30i 的專屬網狀水箱護罩設計。車尾部分小改款 X3 與 X4 的新式樣後保桿造型結合雙邊單出矩形排氣尾管，強化運動風格，X3 厚實的車尾線條結合全新 3D 燻黑 LED 尾燈造型，立體的曲面設計更具辨識性，X4 則以車頂弧線搭配細長造型 3D 立體燻黑 LED 尾燈，更顯動感。





針對不同車型提供專屬風格套件選擇，X3 xDrive20i 運動版與 X4 xDrive20i 運動版採用 xLine 外觀套件，包含 xLine 專屬 19 吋輪圈、xLine 專屬前後銀色下護板、銀色水箱護罩搭配銀色車側飾條；X3 xDrive30i M Sport、X3 M40i、X4 xDrive30i M Sport 及 X4 M40i 則是全面配備 M Sport 套件，具備 M 空力套件、M 專屬輪圈、M 字樣車側銘牌；X3 M40i 與 X4 M40i 更額外升級 M 電子懸吊系統、20 吋 M 雙輻式輪圈與 M Performance 外觀套件，包含黑色高光澤 M 飾徽雙肋水箱護罩、黑色高光澤前後下護板、M 雙肋後照鏡、黑色高光澤窗框與 M 雙邊單出矩形排氣尾管。





坐落於小改款 X3 與 X4 座艙中央的 BMW 全數位虛擬座艙以 12.3 吋虛擬數位儀錶搭配全新 12.3 吋中控觸控螢幕所構成，加諸 iDrive 7.0 使用者介面、iDrive 手寫觸控旋鈕、BMW 智能衛星導航系統、RSU 遠端軟體升級科技、360 度環景輔助攝影、BMW 智慧語音助理 2.0、無線智慧型手機整合系統（含Apple CarPlay與Android Auto）、豪華型三區恆溫空調、新世代平整化中央鞍座設計與遠端 3D 監控功能，打造整體車室空間。





新世代的 BMW Personal CoPilot 智慧駕駛輔助科技，包含主動式防撞輔助系統與行人偵測、主動車距定速控制系統、主動車道維持輔助、壅塞交通輔助系統、車側防撞輔助、路口車流防撞輔助、閃避轉向輔助、盲點偵測警示、車道偏離警示、前後方車流警示、後方防追撞警示、停車後方防撞輔助、速限提示功能、駕駛注意力輔助功能以及可顯示於 12.3 吋虛擬數位儀錶的道路虛擬實境顯示功能。





小改款 X3 與 X4 的 xDrive20i 運動版全面導入 Sensatec 透氣皮質雙前座跑車座椅，搭配跑車多功能真皮方向盤與黑色高光澤飾板；xDrive30i M Sport 更升級 Vernasca 真皮跑車座椅，搭配 M 多功能真皮方向盤、Fine-wood 梣木紋飾板、全景式電動玻璃天窗與黑色車內頂篷，營造細膩精緻的車室氛圍；至於 M40i 則採用 M 跑車座椅、雙前座加熱與電動腰靠、M 縫線安全帶、M 多功能真皮方向盤搭配專屬縫線、碳黑鋁質格紋飾板、Sensatec 皮質儀錶檯包覆、車況抬頭顯示器與 harman / kardon 高傳真音響系統。小改款 X3 與 X4 同樣具備機能性與便利性，後座椅背除了可採 40/20/40 比例向前傾倒，讓小改款X3擁有最高 1,600 公升的容積，搭配後座椅背調整功能、Comfort Access 免鑰匙系統及感應式電動尾門啟閉系統，帶給車主人性化的操作體驗與舒適便捷。





小改款 X3 M Competition 及 X4 M Competition 標配全新 BMW Personal CoPilot 智慧駕駛輔助科技，具備主動式防撞輔助系統與行人偵測、主動車距定速控制系統、主動車道維持輔助、壅塞交通輔助系統、車側防撞輔助、路口車流防撞輔助、閃避轉向輔助、盲點偵測警示、車道偏離警示、前後方車流警示、後方防追撞警示、停車後方防撞輔助、速限提示功能、駕駛注意力輔助功能以及可顯示於 12.3 吋虛擬數位儀錶的道路虛擬實境顯示功能。





車型



建議售價



BMW X3 xDrive20i運動版



247



BMW X3 xDrive30i M Sport



293



BMW X3 M40i



373



BMW X4 xDrive20i運動版



263



BMW X4 xDrive30i M Sport



305



BMW X4 M40i



383





小改款