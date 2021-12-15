NOW早報／鄧佳華拍AV破處「打滿分」！妙回連千毅陷阱題

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圤智雨坦言曾經和酸民一樣看不起鄧佳華，但是與他接觸後就稍微改觀：「不可否認，他一定不會是我生活中的朋友，但最少他能夠依靠自己的喜好做自己想做的事。」也透露有私下問過他未來打算：「你說他怕連千毅嗎？很怕，但今天拍完後，我也問了他一句，假設成果不理想、無法再當男優，連董又看起來需要你，願意接受給你更好的薪水、更好的待遇，更多的妹子，你不會想回去嗎？他搖搖頭，我想換成是每天張開眼為了生存而賺錢的我，或是很多人，肯定做不到。」
儘管對鄧佳華有防衛之心，但圤智雨仍真心佩服對方，而他這次也接下了「編劇、導演、媒體」3項任務，坦言自己其實很心機：「我懂媒體要什麼，所以我的最大的價值不是導與編，而是曝光。」至於導完的感想，圤智雨表示真的很不容易，也替鄧佳華打分數：「滿分10分，我給7分，這是我最真實的答案。」
今日天氣／好天氣！各地晴至多雲 高溫上看30度
中央氣象局預報，今（25）日水氣偏少，不過東半部地區仍有局部短暫雨，其餘地區以晴到多雲天氣為主；另外，清晨中南部地區容易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返請注意行車安全。
溫度方面，各地高溫普遍在26到29度，中南部甚至可以來到30度，不過清晨仍較涼，各地低溫約16到19度，部分地方只有14、15度。
變電所、綜研所頻傳爆炸供電堪憂？台電澄清：不影響電網
台電萬隆變電所日前發生爆炸起火事故，讓新北市多區因此停電或電壓下降，而日前傳出台電位在樹林的台電綜合研究所，發生了爆炸噴油的事件，台電昨（14）日對此作出澄清，表示僅為設備故障，在當下已經恢復正常，未影響供電。
台電指出，台電綜合研究所在本月1日進行樹林短路試驗場常規試驗時，161kV變壓器發生故障，但試驗故障當下原設計保護動作正常啟動，電壓僅發生0.08秒輕微壓降後、隨即恢復正常，未發生媒體所指爆炸，也未造成附近樹德變電所的跳脫，更未造成用戶停電，並不會影響整體電力系統安全。
台電說，台電綜合研究所短路試驗場是為滿足國內廠商電力設備試驗用途，8月份已完成驗收並進行後續試驗，而參考國外電業試驗機構做法，應無安全疑慮；且試驗場變壓器並無報導所指連桿、傳動軸等設備，樹德變電所也沒有油斷路器。
理科太太5年婚正式消滅 4歲兒子動向曝光
百萬YouTuber理科太太（本名陳映彤）日前坦承婚變，昨（14）日與美國回台結束隔離的John，前後現身新店家事法庭進行第二次離婚調解，稍早理科太太透過經紀人回應《NOWnews今日新聞》，宣布和John 5年婚姻正式消滅。
經紀人表示，理科太太和John做出離婚的決定，「未來彼此應該都會變得更好」，4歲兒子Miles目前會繼續待在台灣，「完整的家庭每個人定義不同」，分開對他們來說是最好的做法。
至於小朋友的利益，經紀人說，即便離婚後父母分隔台灣、美國兩地，但理科太太和John其實一直都有閱讀相關書籍，媽媽甚至有去上課，「相信未來小朋友感受到的依舊會是完整的愛，爸媽都會各自變得更快樂。」
另外，John隨後也透過IG，曬出與兒子的合照寫下：「發生了很多事，我一直不願多說，在美國有一句話叫Don’t Kiss and Tell. （別當大嘴巴）。」直言不想談論和理科太太之間的細節和八卦，畢竟這是他們2人的私事，也希望社會大眾可以尊重。
日職／打不好被鄉民戲稱「小玉」 王柏融：不會Care
旅日好手王柏融以一年7000萬日幣的合約續留日本火腿，今年賽季他從谷底重新出發，也經歷了很多。對於這段時間支持自己的球迷給的鼓勵，他都謹記在心；而一些外界的酸言酸語，則是不會放在心上。
王柏融本季表現有所回溫，出賽95場敲出61支安打、其中包括9發全壘打，打擊率為2成42，另外還有48分打點，創下旅日三年來的最佳成績，季後也獲得火腿的續留。無論如何，對他來說都是一個好的結果。
不過，火腿確定簽下擁有6年大聯盟資歷的洋砲Renato Nunez，新賽季王柏融勢必會遭遇更嚴激烈的競爭，對此他表示「今年結束後有拿到合約，就代表球隊的肯定，不會去想那麼多。畢竟球季還沒開始，期待歸隊後第一天開始就能給教練團好的印象，把表現拿出來。」
眾所周知，王柏融的綽號是充滿霸氣的「大王」，但在他打不好時，部分鄉民也是會戲稱他為「小玉」。在今天的記者會上，他也被問到自己對於這個稱呼的反應。
「其實我不會Care耶，因為再怎麼差都這樣了，還是要生活啊。」王柏融表示，沒辦法改變別人怎麼說，就是只能用場上的表現來證明自己。
新賽季、新合約、又是新的監督帶隊，對於王柏融來說明年球季都是新的開始，他表示和過去一樣沒有給自己設定什麼成績上的目標，只希望健康打完整個賽季，展現出該有的東西。
自助餐店賣「隱形牛排」！女夾到傻眼 老饕秒懂破解手法
自助餐因為其豐富的菜色，讓民眾可以每天選擇不同的菜色吃，因此深受不少人喜愛，不過由於菜價浮動或是特殊食材緣故，往往發生客人與店家爭執「價格」的問題。而就有網友分享自己去買自助餐時，不小心夾到「隱形牛排」的菜色，其真面目曝光引發廣大熱議。
原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」貼文指出「是想騙人沒吃過自助餐嗎？今天買這樣90元啦，真的沒有在開玩笑，嚇到一個不行，難道是店員有看到我夾到隱形牛排嗎？我真的完全沒夾主菜啊.....」只見貼出的照片，配菜有高麗菜、花椰菜以及不知名青菜，外加一顆圓形炸物，要價90元。
貼文一出，網友紛紛開酸「這便當賣我五十我真的都不想吃＝＝」、「扯到不行，隱形雞排牛排.....欠檢舉」、「盒子是瑞典進口的，其他不重要」、「米飯是用金箔煮的，沒坑你啦」、「真的無恥到不行，到底要賺多大」、「這樣的菜色, 賣50元我都嫌貴」、「一樣一樣夾起來問價錢，你會發現，白米賣50元」、「一堆賣隱形牛排雞排的啊...我都不想吃自助餐就這個原因」。
另外，也有網友分享不被自助餐坑錢的辦法「價格不合理要求重算，如果數字兜不起來，老闆會很尷尬」、「直接問清楚，90元怎麼算的」、「可以直接問清楚，請他算一次90元怎麼計算，遇過好幾次前後不同的」。（編輯：郭佩蓉）