無名屍漂泊16年子宮切除檢體助歸根　警直呼顯靈

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劉侑芸表示，由於無人認領遺體，由台北市政府火化後以「無名女之靈骨」將骨灰供奉於富德公墓無主納骨塔長達16年，經許耀彬分析比對，認為真實身分可能是台北市94年間失蹤的67歲廖姓婦人，立即重啓調查。
警方通知廖婦的兒女到場，並說明當時無名屍解剖發現子宮切除的特徵時，家屬直說「沒錯，我母親也是子宮切除，這具無名屍應該就是我們的母親」。
劉侑芸指出，當警方準備採集家屬檢體送法務部法醫研究所比對去氧核醣核酸（DNA）時，子女表示不是廖婦親生而是領養登記為子女，沒有血緣關係，且廖婦沒有兄弟姐妹、父母也已住生，但許耀彬不放棄，再採集廖婦的堂哥及堂妹DNA送驗，法醫研究所回復，親緣關係太遠沒有比對價值。
她說，案件到此，本來已經卡關了，但許耀彬不放棄，又詢問家屬是否有遺留廖婦的衣物或梳子可以採驗DNA，但家屬說已過了16年了，什麼都沒有。
許耀彬靈機一動，推斷廖婦切除子宮應該在醫院留有檢體，經多次發函請求醫院提供檢體比對，但多次遭醫院以病人個人隱私為由，拒絕提供；許耀彬再發函協調地檢署請檢察官協助，但也沒有下文。
劉侑芸表示，案件拖到10月，許耀彬本來覺得忙了7個多月無法突破，想告訴家屬已盡力除非廖婦顯靈，不然真的沒有方法。就這麼巧，當天她接到醫院電話，院方表示願意提供廖婦檢體，她立刻將訊息告訴許耀彬，他高興說「真的顯靈了」。
她指出，她與許耀彬立即到醫院拿檢體，迅速送到法醫研究所比對，經過比對「BINGO！確定比中」；日前2人協助家屬辦理相關手續，結束後，家屬深深地感謝2人，還帶茶葉禮盒，但許耀彬維持一貫作風，拒絕不收禮，只說「把事情做好就好」。（編輯：戴光育）1101214