黑人牙膏88年老牌走入歷史 明年3月改名「DARLIE好來」
1933年上市，陪伴台灣許多民眾從小到大，至今有88年歷史的知名老牌「黑人牙膏」，確定將在明年3月起，正式以「DARLIE好來」，代替「黑人」名稱，大眾耳熟能詳的黑人牙膏即將從市場謝幕，成為回憶。
編輯中心/綜合報導
2021-12-15 07:22:21
其實黑人牙膏近年為了降低「黑人」作為品牌名稱的敏感性，在產品包裝上已經改為突出「DARLIE」品牌的英文稱呼，降低黑人牙膏的中文稱呼。而好來化工股份有限公司14日更是正式宣佈啟動「品牌煥新計畫」，將在明年3月於全產品上拿掉「黑人牙膏」的名字，換上「DARLIE好來」的標識，不過戴著高禮帽的紳士頭像則會保留。
好來集團表示，為了更好地實踐企業使命、品牌理念和品牌發展，將啟用公司創始中文名字「好來」，代替「黑人」名稱，強調好來更具親和力，換上新名稱的產品將在明年3月陸續開始推出市場。
不過有不少網友在現時仍名為「黑人牙膏」的產品臉書粉專留言，紛紛表達不捨之意，「黑人牙膏，他是我們的時代見證」、「我爸用黑人牙膏60年，你名字沒黑人他會不刷牙啦」、「你問問老一輩的黑人牙膏是啥他知道，好來牙膏？他肯定跟你黑人問號」。（編輯：倪浩軒）