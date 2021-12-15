公投綁大選提高投票率？綠：恐因政治性介入影響結果

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管碧玲說，從經費的規定來看，選舉的政治獻金規定非常嚴謹，因為候選人是未來的首長、民意代表，必須嚴格管制他們的政治獻金，才能避免不正當的政商關係、利益輸送，另一方面也可以避免資源的懸殊造成選舉不公平；但是公民投票不一樣，公民投票是對事，所以要讓人民充分宣傳，所以公民投票非常的自由，正方和反方只要966個人連署，就可以申請設辦事處，而且是全國各縣市都可以申請一個辦事處，然後申請募款，募款的金額沒有上限，不受政治獻金法的約束，匿名的捐款金額不設限。
管碧玲也提到競選活動的部分。選舉制度規定當天不能助選，不能宣傳，所有的活動都要停止，選前10天不能發布民調；公民投票的制度剛好相反，鼓勵人民努力宣傳到最後一刻，所以投票當天，在投開票所30公尺以外，可以宣傳、發文宣、電視也還可以廣告。
管碧玲說，2種完全不相容的制度，如果綁在一起，候選人如果去連署成為公投的領銜人，他可以在公投的部分盡量募款、花錢，如果有什麼不當的金錢要捐錢給他，就捐給公民投票的帳戶，候選人就可以運用，而且候選人就可以拚命用公投造勢，來代替選舉造勢。這種現象要如何依照選罷法執法？
管碧玲也強調，公民投票沒有文宣品 30 元以下的限制，投票日也可以在30公尺以外的地方發文宣，如果候選人在投票日在30公尺以外的地方發價值100元的面膜，上面寫公投的宣傳，卻有領銜人名字，會不會激起對手陣營當面的衝突？
管碧玲說，公投綁大選的問題，不只是排隊排不完，一邊開頭一邊投票的問題，制度不相容，真的會亂大選亂不完。
參與公投宣傳的綠營資深幕僚則說，台灣首次全國性公投舉行，是在2004年3月20日，有2個公投案，分別是「強化國防」和「對等談判」公投提案，主要是由陳水扁政府提出的「防禦型公投」。公投日和總統大選同一天，當時以國民黨為首的在野勢力，如趙少康、陳文茜，痛批陳水扁想利用公投來拉高他的總統選情，甚至發起全民拒領公投票，公投的結果，「強化國防」的投票率是45.17％，「對等談判」的投票率是45.12％，2案皆被否決。
該幕僚回憶，台灣第二、三次的全國性公投於2008年1月12日、3月22日舉辦，1月12日2項公投案是「討黨產」與「反貪腐」，綁立委選舉同一天投票，3月22日2項公投案是「台灣入聯合國」、「務實返聯公投」。時任國民黨主席吳伯雄質疑公投綁大選，公投會亂大選、會毀大選，針對這兩次公投，決議發動拒領公投票，並主張公投與大選分開，這4個公投案的投票率，分別是「討黨產」26.34％、「反貪腐」26.08％、「台灣入聯合國」35.82％、「務實返聯公投」35.74％，都被否決。
該幕僚說，第4次的全國性公投，就是2018年11月24日舉行，雖10個公投案投票率為54至55%，是台灣舉辦全國性公投以來最高，但該次公投結果，卻傳出國民黨以配票單方式進行政治動員，以國民黨主推的幾項公投得以通過，反觀其他非國民黨主推的公投案，如以民法保障同性婚姻、國中小性別平等教育明定入法等被否決不通過。
該幕僚強調，綜觀台灣舉辦過的4次公投結果，皆是公投綁大選，投票率並不是如國民黨所說會提高，反倒是公投的結果，會因綁大選更容易受到政治性介入所影響，可見國民黨今年1218強推公投綁大選，稱可以提高投票率，並非為真，甚至有為了有利政黨的政治操作，利用民主反民主之嫌。