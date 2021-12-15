巴西入境檢疫標準不一　隨機要求疫苗接種證明

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巴西國家衛生監督局（ANVISA）根據聯邦最高法院大法官巴洛索（Luís Roberto Barros）的判決，13日開始要求入境旅客出示COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種證明，但沒有說明細節，例如接受那些文件，或對不出示證明的人採取哪些措施。
國家衛生監督局的聲明只表示，這項措施從13日開始實施，但仍在等候聯邦政府根據最高法院的判決公布法令，規範疫苗接種證明的要求。
聯邦政府9日在國家公報上公布新規定，要求旅客在登機前向航空公司出示疫苗接種證明，但未接種疫苗者只要在巴西隔離5天後就可以入境。
但這項規定並未實施，因為衛生部官網10日遭駭客攻擊後，政府延後啟動新規定。
11日最高法院大法官巴洛索下令所有旅客都必須出示疫苗護照，理由是監控成千上萬名未接種疫苗的旅客進行隔離，可能導致防疫失控，為巴西民眾帶來更多風險。
巴西環球電視台今日新聞（Jornal Hoje）在聖保羅瓜魯柳斯機場訪問多名入境旅客，發現海關人員對旅客的要求不一致。
例如來自英國的醫護人員瓦亞內斯（Priscila Carvalho Valhanes）說，海關人員只要求她出示在國家衛生監督局網站填寫的「旅客健康聲明」（Declaração de Saúde do Viajante-DSV）和COVID-19檢驗陰性證明。
從美國搭機的資訊技師羅德里格斯（João Pedro Rodrigues）則被要求出示疫苗接種證明和COVID-19檢驗陰性證明。
來自法國的培瑞斯（Daniela Perez）在巴黎機場被要求出示健康聲明、COVID-19檢驗陰性證明和疫苗接種證明，但抵達巴西後，在她前面的旅客被要求出示證明，她卻直接通關。
所有受訪旅客都表示，不清楚是聯邦警察還是國家衛生監督局人員負責檢疫工作。（編輯：郭中翰）1101215