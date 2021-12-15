境外個案「解隔後確診」Ct值僅12　陳時中：旅館員工已採

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有專家認為，個案可能是在防疫旅館受到感染，今陳時中赴立院衛環委員會，會前接受媒體聯訪時說明，近期防疫旅館無相同案件，還是要看基因定序跟環境調查，不過社區與旅館的疫調都會同時進行，旅館員工昨天也已進行採檢，會再研判是否境外。針對黃珊珊稱類似個案還有數十例，陳則說「我想沒有那麼多」，待統計完會再跟大家報告。
至於「7+7+7」方案是否會再加嚴，陳時中強調，7+7比以往的春節方案都還要嚴格，7天的集中檢疫、7天的居家檢疫、7天的自主健康管理，還有入境前的PCR陰性報告、入境後深喉唾液採檢、PCR採檢、家用快篩，整體來說隔離與檢驗雙管並進，應該是相當嚴格，目前沒有再加嚴的打算，陳也提醒，若民眾違規最重可罰一百萬。
中央日前宣布，有30類的從業人員應接種兩劑疫苗，台北市副市長蔡炳坤昨表示，政府要求強制接種兩劑疫苗，也應搭配罰則才有成效，會再與中央研議，不過今陳時中說，目前仍沒有強制施打疫苗規定，但希望民眾打好打滿，保護自己也保護社區。
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