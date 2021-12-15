丹丹漢堡必點「神秘組合」？南部人激推：沒吃過別說來過
在速食界有「南霸天」之稱的丹丹漢堡，雖然只在台南、高雄、屏東展店，全台店數不到50家，比起全台約有近400家麥當勞，兩者總店數天差地遠，但物以稀為貴，反而成為民眾南下旅遊必朝聖的美食景點之一。俗擱大碗的丹丹漢堡前(13)日在粉專宣布調漲，部分套餐及單點品項漲2至5元不等，不過由於許多產品都已「凍漲」超過10年以上，且這次平均調幅僅2.06%，反而是這波餐飲業漲聲響起中，少數未引發民怨、更帶起消費熱度的品牌。不過丹丹漢堡可不只有高CP值的漢堡，南部在地人激推這款「波浪薯搭義式紅醬」必點，「沒吃過等於沒來過。」
記者黃韻文/綜合報導
2021-12-15 10:27:29
網紅「卡特」11月底發布丹丹漢堡開箱影片，討論去丹丹漢堡該怎麼點餐，以及「連濃湯是都是甜的」，引發在地人熱議。卡特在影片中提到，香酥米糕（29元）是他心目中的Top 1，而大眾印象中的招牌商品則是鮮脆雞腿堡（55元），因為醃漬過的雞腿很夠味、肉厚且Juicy，也是店員推薦必吃款，另外一般人到店必點的還有超長熱狗（25元），主因是真的很長，而且價格比超商大亨堡還便宜。
不過影片留言中出現不少在地人敲碗，大嘆去丹丹漢堡朝聖，卻沒有點到「波浪薯」，不能算上到此一遊，網友紛紛表示：「可惜的是卡特沒有點到波浪薯，波浪薯一定要點，而且是為了它搭配的義式紅醬點」、「波浪紅醬薯真的每次必點」、「搭配紅醬超讚，直接爆買20個紅醬帶回桃園」、「紅醬是靈魂」，甚至還有人直言，「一定要吃紅醬波浪薯，之前有一段時間沒賣，直接失去吃丹丹的理由。」