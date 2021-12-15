遭爆棄養父母　蘇怡寧臉書發聲回應了：情緒勒索隱忍多年

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家庭內幕被爆料，對此，蘇怡寧發表聲明回應表示，「家家有本難唸的經」，直言「每個人心中都有一個黑暗的角落，只是從來沒想過，這個最大的黑暗會是來自你的家人，而且是你的父親。也從來沒想過會有需要把這種黑暗讓大家知道的一天」。
蘇怡寧指出，「多年前剛創立診所的時候，需要資金，父親曾支援200萬元，我是很感謝。後來幾年後慧智基因準備要公開發行，告知他們投資內容，父母皆完全沒有興趣也不想聽，還說他的錢絕對不會投資在子女做生意上，那是他的退休老本。當時就咬牙自己想辦法 ，還好朋友前輩相挺，慧智基因總算上軌道」。
蘇怡寧提到，「在慧智基因成立上市後，父親卻說那是他的公司，他要很多很多股票」。蘇怡寧拒絕父親要求，「於是我父親就開始用各種方式來處理我，有提告有發函有檢舉有恐嚇留言，再到這次動員我妹一起來」。
蘇怡寧強調，「這些都是情緒勒索，我隱忍多年，不願跟父親計較。從頭到尾都很清楚，借的那200萬是投資診所，跟股票一點關係都沒有，而且法院也判決下來了」。
蘇怡寧解釋，「請大家思考一下，如果我真是這種人，為什麼我老弟還是在我公司上班？之前不願意去提這些事情，就只是因為這些原本是我的家人，之後我也不想再提」。蘇怡寧最後感慨，「現在大家知道為什麼我這麼恨情緒勒索了吧？因為我遇到的早就不只是情緒勒索，而是對我整個生活中的勒索了」。（編輯：倪浩軒）