陳柏良BE HEROES足球菁英學院登場　全國高中好手齊聚

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今年BE HEROES系列活動，感謝BC台灣柏釧的熱情支持，BC台灣柏釧是彰化在地產業，以精品鋁圈、避震器製造享譽全球，董事長黃錦章長年關注體育發展，這次大力支持BE HEROES系列活動，期待透過訓練營能深耕與協助在地運動發展，黃錦章表示，過去贊助賽車運動為主，今年因為議長的引薦，開始支持BE HEROES系列活動，希望透過這麼棒的活動，推廣品牌形象，並鼓勵彰化以及參與訓練營的年輕小將追夢，朝著自我目標邁進，他更加碼表示，希望未來也能舉辦足球賽事，鼓勵在地年輕小將，留在彰化發展。
大力支持臺灣足球發展的展逸國際企業董事長張憲銘，今年除了持續推動BE HEROES足球發展計畫，更籌組「展逸天行者」足球隊，不僅期盼年輕好手有個追逐的目標，更希望透過企甲球隊的成立，更專業去打造梯隊，為臺灣足球留住好人才。他不忘強調，接下來彰化將滿滿都是體育，足球以外，還有WANG‘S LIFE王建民攝影展與BE HEROES棒球訓練營、BE HEROES盧彥勳青少年年終網球賽與彰化BE HEROES運動嘉年華，期待大家透過體育看到彰化。
今年的「BE HEROES足球菁英學院」再次邀請陳毅維擔任總教練，搭配李盟乾、呂昆錡與莊明諺，陳毅維鼓勵參與訓練的足球小將們踴躍發問，他們要傳遞足球技巧之外，還會提供寶貴的足球觀念與經驗，為國小學童奠定熱愛足球的基礎，並訓練高中菁英更上一層樓。