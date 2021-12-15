綠營民代總動員街頭催票 高雄兵分三路拼「四個不同意」
1218四大公投案本周六登場，高雄市立委兼高市黨部主委趙天麟領軍，10多位民代、市議員擬參選人兵分三路同步在高雄市街頭站台宣傳為「四個不同意」催票，除表達「四個不同意」立場外，欲號召更多民眾投票守護台灣。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-12-15 11:09:15
攸關台灣未來的四大公投即將舉行投票，民進黨民代們把握最後黃金宣傳時間，今日上午兵分多路啟動路口催票串連行動，同步在5縣市、14據點宣講「四個不同意」並視訊連線直播，展現年輕派系的行動力與宣傳力，號召更多民眾投票守護台灣。
今天上午7點30分，包括鳳山區三多、國泰路口，苓雅區中正、民族路口，三民區民族、明誠路口都有公投宣講隊伍，議員林智鴻、黃文益、張漢忠、鄭孟洳、鄭光峰、陳致中、李喬如、李雅慧、黃文志、黃秋媖、江瑞鴻等人宣講。
今天的街頭串連行動吸引許多民眾駐足聆聽，民進黨民代及擬參選人在宣講中均強調，投下「四個不同意」才能幫助台灣接軌國際、能源無虞且民主永續，呼籲民眾一起讓正確的公投資訊傳播出去，12月18日當天也一定要帶著身份證、印章與投票通知單出門投下四張不同意票，共同向世界展現台灣人民的意志，一起打贏這場重要戰役。