公投成內閣保衛戰？綠營定調「就事論事」

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林鶴明指出，中常會到高雄，就是希望公投不只有北部，是跟全國有關係，更凸顯政府對高雄重視，而高雄市府也會展示招商引資成果，代表現在政府政策方向是正確的，公投牽涉能源政策的南電北送、美豬則牽涉國際貿易，會用行動號召民眾關注公投。
蔡英文日前也釋出「真心話」影片，2分30秒的影片多次強調公投不是黨派之爭，是要決定政策，政策攸關國家總體發展，且政策沒有顏色，而她身為總統是在互相衝突價值中找到雙贏策略，從國家利益角度尋求最好平衡點，或許不會讓每個人都滿意，但只要對國家發展好，她就會承擔下來。
民進黨黨務人士說，總統兼任主席是民進黨規定，公投是對政策選舉，總動員是無毋庸置疑，不過公投有好幾個項目都是國民黨延續下來的問題，現在是讓民眾有機會選擇自己的想法，民進黨現在是在承擔，要蔡英文辭去黨主席，這是政治攻防，若最後投票結果都不同意，國民黨主席朱立倫是否也要辭職？
立委張宏陸也說，公投就是「對事不對人」，是為了台灣未來在做公投，不應該跟蘇貞昌劃上等號，並非國民黨所說的「對人」，張宏陸指出，是國民黨要政治化，若不同意票數較多，難道朱立倫也要下台嗎？目前沒有人討論這事，大家都回歸討論事情、政策。
張宏陸表示，雖然公投結果對於蘇貞昌多少有影響，但是民進黨執政後，這幾年經濟好轉、防疫成績亮眼，回顧過去前總統陳水扁、馬英九第2任時，有哪個總統、行政院長滿意度像現在一樣、都還有5成？這代表蔡政府是受到人民肯定的，公投結果對蘇影響不大。
張宏陸指出，公投是讓人民提出自己看法，這是最主要用意，讓人民直接主權，更要讓政府知道民意在哪裡，政府針對民意修正也是好事，而民進黨是有能力來做這件事。