NBA／哈登被隔離！KD轟34分大三元率籃網延長賽屠龍
新冠肺炎疫情在NBA延燒！布魯克林籃網今(15)日出戰多倫多暴龍，有多達7名球員包含球星James Harden觸發健康與安全協議，因此被迫缺席，籃網僅用8人輪替最終在延長賽以131:129獲勝，致勝功臣Kevin Durant繳出34分大三元。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-12-15 11:23:43
今日比賽在巴克萊中心登場，但身為主人的籃網，賽前傳出包含Harden、LaMarcus Aldridge等7名球員觸發防疫規定，無法出賽，更有人聯想，籃網10天前和爆發群聚感染的公牛對戰，公牛昨日傳出隔離人數增加到10人。
籃網本季少了不願接種疫苗的Kyrie Irving，Kevin Durant就算右腳踝痠痛，今也強忍著上場，上半場轟下15分率籃網取得66:56領先，沒想到易籃後，暴龍在第三節回敬25:44不但逆轉還反超。
關鍵第四節，兩隊你來我往互有領先，剩下1分半鐘，暴龍連2顆三分球取得3分領先，不過讀秒階段13.1秒，籃網先發後衛Patty Mills飆進追平三分球，雙方120:120平手比賽進入延長賽。
正規賽已經沒什麼休息的KD繼續在延長賽拚命，單節獨拿6分包辦籃網一半分數，幫助籃網最終以2分之差險勝。
KD此役出賽48分11秒居全場之冠，繳出34分13籃板11助攻，本季第2次大三元，Mills挹注30分，籃網8人出賽就有6人得分上雙。暴龍則以Fred VanVleet的31分9助攻為最佳。