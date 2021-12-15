COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

NBA／哈登被隔離！KD轟34分大三元率籃網延長賽屠龍

▲James Harden觸發防疫規定被迫缺席，Kevin Durant繳出34分大三元獨自率隊獲勝。（圖／美聯社／達志影像）
▲James Harden觸發防疫規定被迫缺席，Kevin Durant繳出34分大三元獨自率隊獲勝。（圖／美聯社／達志影像）

記者鍾東穎/綜合報導

2021-12-15 11:23:43

新冠肺炎疫情在NBA延燒！布魯克林籃網今(15)日出戰多倫多暴龍，有多達7名球員包含球星James Harden觸發健康與安全協議，因此被迫缺席，籃網僅用8人輪替最終在延長賽以131:129獲勝，致勝功臣Kevin Durant繳出34分大三元。

我是廣告 請繼續往下閱讀
今日比賽在巴克萊中心登場，但身為主人的籃網，賽前傳出包含Harden、LaMarcus Aldridge等7名球員觸發防疫規定，無法出賽，更有人聯想，籃網10天前和爆發群聚感染的公牛對戰，公牛昨日傳出隔離人數增加到10人。

籃網本季少了不願接種疫苗的Kyrie Irving，Kevin Durant就算右腳踝痠痛，今也強忍著上場，上半場轟下15分率籃網取得66:56領先，沒想到易籃後，暴龍在第三節回敬25:44不但逆轉還反超。

關鍵第四節，兩隊你來我往互有領先，剩下1分半鐘，暴龍連2顆三分球取得3分領先，不過讀秒階段13.1秒，籃網先發後衛Patty Mills飆進追平三分球，雙方120:120平手比賽進入延長賽。

正規賽已經沒什麼休息的KD繼續在延長賽拚命，單節獨拿6分包辦籃網一半分數，幫助籃網最終以2分之差險勝。

KD此役出賽48分11秒居全場之冠，繳出34分13籃板11助攻，本季第2次大三元，Mills挹注30分，籃網8人出賽就有6人得分上雙。暴龍則以Fred VanVleet的31分9助攻為最佳。
 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
哪對佳偶變怨偶，你最吃驚？

哪對佳偶變怨偶，你最吃驚？

繼續作答
即時
推薦閱讀