名家論壇》吳崑玉／公投只是奶泡　問題是如何泡出好咖啡

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公共政策既是政治也不該那麼完全政治化。李鴻源曾經描述，宋省長下鄉時，被群眾圍起來講事，他都會站在老宋的對面。有時在民眾強烈要求下，宋省長就快被迫點頭了，他便會眉頭緊鎖搖頭晃腦，老宋看見就會緩一下，上車再問為什麼不行?LP總是告訴老宋，工程依據的是科學和數學，做不到就是做不到，政治裁決是必須有邊界的，不能亂搞。
今天公投的種種爭議與攻伐，幾乎都源出於藍綠執政時，過多的政治考量，逼迫科學判斷臣服於政治決定，才造成今天的災難，包括公投法本身。面對過去的恩怨糾結，當下的人們只能抽刀斷水，像亞歷山大一劍劈斷無解死結，把思考的維度與視線從過去拉開，看清現在的問題與未來的趨勢，才能尋到解方。
與其爭吵誰幹過什麼壞事，不如把視野拉遠到十年、二十年之後，想想那時我們需要怎麼過活?怎麼飲食?怎麼移動?怎麼生產?怎麼供電?這段路徑要怎麼走?需要組織那些資源?克服那些困難?也許很多問題的解方自然浮現。而不是總在兩難之間選邊站，然後又製造出未來無數難解的麻煩。
以下只是我個人對四項公投的想法，充滿個人偏見，但就是我的「表態」。
講核四，我在扁政府時期去看過核四工地。那些蓋一半圍阻體外裸露的鋼筋已經鏽蝕，做營造出身的工程立委邊看邊搖頭，嘆道這種蓋法連蓋大樓都不知道何時會出事?核能是個科學問題，技術不斷演進，比爾蓋茲的鈉核電廠預計2030可以運轉，核廢料與安全性等問題可能可以逐步獲得解決。所以我不會反對核電，但無法接受核四這個拼裝車和死而復生的怪物。
講公投綁大選，我是贊成事歸事，人歸人的。2018年的混亂記憶猶新，不少人不耐煩，排一半就回家了。公投綁大選本就是阿扁發明的選舉操作技術，想藉此攪亂人與事的區別，以統獨切割來裹脅群眾，現在怎麼卻被國民黨奉為葵花寶典?不怕未來會「引刀自宮，反被逼宮」嗎?
講藻礁和萊豬，我既不是環保專家，也不是食品專業，聽了五場說明會，聽不懂的還是聽不懂。我只知道，所有需要拿捏取平衡的事務，總是得有所犧牲，問題關鍵是成本能不能忍受?損失能不能彌補?損失這些成本，擔負這些風險，到底能換來什麼?如果可以接受，那就賭一把吧!身為一個菸槍、胖子、單身、無業、老化的五等國民，「既怕花痴早，又怕雞雞小」這類擔憂，已經不重要也來不及了。不乾不淨，吃了沒病，只怕吃太多吃出糖尿病。但我的兒女輩卻不會這麼想，一生注重養生的老人家也不會認同我的墮落，那就各自去投出自己的選擇，不是很好嗎?!
我不懂為什麼啥事一定要逼人事前表態?秘密投票不正是民主制度的核心精神嗎?投票本身不就是一種表態?表完態有了共同結果，失敗那一方能夠坦然接受嗎?還是不承認失敗，再去找一輪戰犯?興起另一波鬥爭?
政治只是咖啡上的那層奶泡，打得好或打得不好，終究只是調整口味的配料。社會與經濟才是真正能提神醒腦的咖啡。我們該用力經營的是泡出那杯好咖啡，而不是在奶泡上窮攪和。現在，兩大黨的對決，根本連奶泡都不算，只是各搞一包「四合一咖啡」在互幹，想讓人們不經思考就給他吞下去。說穿了，哪個品牌的咖啡包不是五股工業區生產的?!還不都是一堆添加物有礙健康?!
再講深一點，現在這些關於環保、能源、制度的爭議，哪一個不是出自於當初各黨各派各社團高階人士缺乏遠見與宏觀的執念?總想讓自家神主牌顯個靈，讓自己臉上貼個金，讓自己爽一下，卻弄到生靈塗炭，跟一夜情染性病一樣後悔莫及?全台灣最不成熟的就是這些政治人物，那選民就只好自己成熟點，為自己設計未來生活，或至少表達一下意見，為政治操作立下一些止步邊界。
在台灣，政治人物都很愛講「What?」和「Why?」卻很少去談「How?」但真正的困難都是「如何」泡出一杯好咖啡，而不是星巴克豆還是小七豆這麼簡單的品牌印象選擇。政治人物們總愛把選民弄笨，這樣才好跟著他們走。但一個真正民主社會，選民們得要把自己訓練得聰明點，才不會被那些嘴砲呼來喚去。「他傻瓜，我聰明」這句廣告詞，同樣適用於週末的公投。
最後想說的是，藍綠兩黨政治人物都該問問自己，從這次公投學到了些什麼?「成功有一千個母親，失敗就是孤兒」，別忙著嘲笑別人或勝驕敗餒，視線往前拉遠一點，未來的勝利，永遠會屬於那些在錯誤中學到教訓的人，而不是贏了OX開XO慶功的人，更不是那些失敗就到處找戰犯的政治廢柴。
●作者：吳崑玉／專欄作家、前親民黨文宣部副主任
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