▲ 2021 年 12 月車市優惠總整理，歲末撿便宜看這裡！

車款
十二月優惠活動
|New Ford Focus
New Ford Focus Active
New Ford Kuga
|New Ford Kuga Lv2超質型
|Ford Ranger
職人型／全能型／運動型
HINO 商用車台灣總代理和泰汽車為自2021年12月1日起至2022年1月31日止，舉辦 「歲末迎春 平安好行」回廠活動。凡HINO全車系、TOYOTA HIACE、GRANVIA、COASTER回廠就享『26項免費安全健檢』、『消費滿額禮』、『精選零件85折起』。本次活動在26項免費安全健檢下將特別強化電瓶與溝深檢查，確保愛車電瓶性能正常、輪胎抓地力充足。同時，為讓車子運行更順暢，提供6項化學品85折與輪軸保養零件、油料9折優惠，包含軟化除碳劑、引擎活化修護劑、引擎機油保護劑、全效柴油添加劑、超長效冷卻液、正廠引擎冷卻液與後軸油封等品項
凡5噸(含)以下車種回廠消費滿5仟元，或5噸以上車種回廠消費滿8仟元，即可獲得消費滿額禮—品牌插畫月曆乙份。
Honda Care+『振有心，行車安全超放心』，活動期間自2021年12月1號起至2022年1月23日止。
免費行車安全健檢&車室臭氧抑菌服務
活動期間回廠，除享免費21項行車安全健檢服務，凡消費再升級車室臭氧表面抑菌服務。(消毒僅限局部項目，依服務廠檢查表為準)
Honda好禮大方送
- 單筆消費滿5,000元，即可參加Nintendo Switch（OLED款式）/Honda 0W20 原廠機油(1L)禮券的抽獎活動。
- 單筆消費滿6,000元，再獲得Honda自動摺疊傘乙支！(恕不選色) 消費未滿可以紅利 250 點兌換(一車限兩支)或349元加價購買，數量有限送完為止！
- 回廠執行定保作業(自備機油除外)，即可獲得Honda精美造型口罩，數量有限送完為止！
提前預約，再享預約點數”大方贈”
凡於預約活動期間回廠，車主提前『兩週』預約返廠，再享紅利點數40點回饋。
行車安全相關零件優惠
- 各車型煞車來令片零件優惠實施中。同時更換煞車碟盤(前、後)及煞車來令片 (不限車型)，煞車碟盤即享9折起優惠！
- 更換固特異全系列輪胎四條，加贈紅利500點，更換VARTA、SEBANG品牌電瓶，最高加增紅利400點(視型號) 。
- 更換PM2.5銀離子抗菌空調濾網，加贈紅利100點。
防疫安心優惠專案
空調抗菌套餐：完工優惠價 999元(原價 1,240 元起)
凡於活動期間進廠執行空調抗菌套餐，加贈紅利100點!
- 防霾清潔套餐 → 克敏清新劑＋PM2.5空調濾網
- 清新清潔套餐 → 克敏清新劑＋升級型活性碳空調濾網
光明清晰耐久鍍膜商品
- 大燈耐久鍍膜完工價:
1,500元 → 1,125元 加贈紅利150點
- 前擋玻璃耐久鍍膜完工價:
1,000元 → 799元 加贈紅100點
- 全車玻璃耐久鍍膜完工價:
2,000元 → 1,599元 加贈紅利200點
- Honda全車鈑烤優惠專案，回廠鈑金烤漆自費，工資享有85折優惠價！
- 局部/單片快速烤漆(小刮傷修復)，減少愛車等待時間，詳情（作業條件）請洽服務廠人員！
- 憑振興劵進廠自費鈑噴，即可額外獲得『振興劵面額10% 紅利回饋』
2013年（含）前所有Honda車主全品項零件優惠(本活動無法與定保及優惠套餐並行使用)。
延長保固限時79折優惠
活動期間，全車系延長保固限時79折，再享指定銀行3期0利率！
＊須符合延保條件及資格認定基準，詳情請洽官網或各服務廠。
消費分期輕鬆付
活動期間，使用台新、富邦、第一銀行等特約銀行信用卡進廠維修消費，不限金額，可享3期分期零利率，單筆消費滿NT$6,000元起，再加碼贈送滿額好禮。(數量有限，送完為止)*限全國Honda Cars維修廠內刷卡適用。
紅利兌換 GO 優惠！(紅利積點功能需臨櫃開通)
紅利優惠兌換品項&加價購套餐(請詳洽活動網站)。
Honda Fun 車主專屬 App
即刻體驗愛車預約保養、紅利查詢等九大功能，享受便利行車生活、智慧服務
凡活動期間使用APP預約且回廠，共可獲得40點Honda Point！
車款
多重獻禮
Honda CR-V
|全車型：
Honda HR-V
|全車型：
Honda FIT (汽油版)
|全車型：
Honda 全車系
|Honda 全車系：
2021年12月KIA全車系優惠一覽
|MY21年式車型
|建議售價 (新台幣/萬元)
|優惠內容
|All-new Picanto 1.2 汽油繽紛 / 都會 / X-LINE / GT-LINE
|54.9 / 58.9 / 62.9 / 64.9
|首年2,999元低月付或享低頭款2.2萬五年不限里程全車原廠保固
|All-new Stonic 1.4汽油時尚 / 驚豔
|73.9 / 79.9
|首年3,999元低月付或享低頭款2.2萬五年不限里程全車原廠保固
|All-new Stonic 1.0T智慧油電時尚 / 驚艷
|79.9 / 85.9
|All-new Sorento經典 / 豪華七人 / 豪華六人 /旗艦七人 / 旗艦六人 / 旗艦進化
|139.9 / 149.9 / 154.9 /164.9 / 169.9 / 192.9
|升級尊榮六人座選配組(價值10萬)或潮旅配件組(價值逾6萬)五年不限里程全車原廠保固
|Ceed Sportswagon汽油
European Edition
|109.8
|首批下訂可享價值3.5萬的12.3吋數位儀錶板專屬升等
享原價30,500元車頂行李箱組，限量50組加購優惠價1.5萬元
五年不限里程全車原廠保固
|MY22車型
|建議售價 (新台幣/萬元)
|優惠內容
|All-new Carnival經典 / 豪華七人 / 豪華八人 /尊貴七人 / 尊貴八人 / 頂級
|152.9 / 168.9 / 172.9 / 188.9 / 192.9 / 218.9
|精選配件組(價值逾4萬)五年不限里程全車原廠保固
|New Stinger 汽油2.0 EX / 2.0 GT LINE / 3.3 GT AWD
|152.9 / 182.9 / 232.9
|2.0 EX 升級19吋鋁圈 (價值50,000元)
2.0 GT-Line & 3.3 GT AWD升級BVM盲區顯影輔助系統 (價值50,000元)
五年不限里程全車原廠保固
本月入主MAZDA CX-5全車系即享「高額0利率」，再享「5年原廠保固」，同時加贈「免費基礎保養」；購買MAZDA6全車系可享「5年原廠保固」。
NISSAN 2022 「福虎生風，新春健檢」春節健檢優惠內容
行車安檢
|引擎/底盤/煞車/燈光/輪胎/電瓶/車內各項功能等基本行車安全檢查
滿額好禮
|消費滿300元贈NISSAN福氣紅包袋乙份
|APP預約消費滿1,000元贈NISSAN虎虎生風吊飾乙個(限量30,000個)
抽獎好禮
|APP預約消費滿1,000元抽「SHARP自動除菌離子產生器(IG-GC27-B)」
|APP預約消費滿3,000元抽「SHARP Healsio 水波爐(AX-AS6T(R))」
玉山NISSAN
悠遊聯名卡
卡友獨享
|單筆刷卡滿5,000元，回饋電子抵用卷100元
單筆刷卡滿8,000元，回饋電子抵用卷200元
單筆刷卡滿10,000元，再抽「SHARP自動除菌離子產生器(IG-GC27-B)」
紅利點數
加價購
|NISSAN筆記本：2,388點(全台限量2,000本)
四格拼點心瓷碟組：188元+8,800點
膳魔師輕量彈蓋保溫瓶_綠/紅：388元+8,800點
富士電通萬用陶瓷電火鍋：588元+18,800點
SHARP自動除菌離子產生器：1,988元+18,800點
烤漆優惠
|鈑噴零件單件更換988元起、局部烤漆單片85折起、全車烤漆優惠價75折起
精選配件優惠
|臭氧負離子空氣清淨機特價820元、引擎下護鈑特價2,990元起、引擎室拉桿特價2,888元起、車門警示燈特價499元起、LED室內燈泡特價199元起
「SUBARU新春健檢」，即日起至2022年1月29日止，提供五大系統共36項免費健檢，以及車體美容與原廠零件優惠回饋，單筆消費滿額再享好禮。
「SUBARU新春健檢」優惠詳情如下：
- 五大系統36項免費健檢：含輪胎、煞車、底盤、引擎室、車電等系統檢查。
- 英國知名汽車保養用品Autoglym美容DIY商品7折、車體美容75折(包含玻璃油膜清除、亮彩護理、尊爵鍍膜、精緻封釉、車體封釉、內飾養護、車內消毒殺菌等項目)。
- 三大類零件9折：煞車耗材類、電瓶、車用化學品
- PEA II 除碳清潔劑買五送一（限單次購買）。
- 玻璃油膜去除劑＋雨刷精：特惠價199元。
- 回廠滿額禮，單筆消費滿額好禮相贈：
- 滿額8,800元，贈送瑞士刀。
- 滿額16,800元，贈送環保手提袋。
- 滿額21,800元，贈送SUBARU原廠車牌螺絲飾蓋。
- 自費鈑噴車主獨享原廠零件9折：包含前葉子板、輪弧飾板、前後保桿、引擎蓋、後箱蓋、前後車門、後視鏡本體。
- 百項原廠精品配件7折起：精品配件包含品牌公事包、衣、帽、STI熊；指定車款配件含車門警示燈、引擎室拉桿。
- 單次購買指定精選品牌輪胎與指定數量即贈限量精選商品。
車種
優惠方案
COROLLA CROSS
|3萬元配件金、60萬0利率、準時定保送5年14萬公里全車延保、汰舊換新政府補助再省5萬
全車系
|高額0利率、準時定保送5年14萬公里全車延保、汰舊換新政府補助再省5萬
車種
分期內容
COROLLA ALTIS
(含HYBRID油電版 & GR Sport)
70萬36期0利率(貸款總額)
國
SIENTA
70萬36期0利率(貸款總額)
產
YARIS
60萬30期0利率(貸款總額)
車
COROLLA CROSS (含HYBRID油電版& GR Sport)
60萬30期0利率(貸款總額)
|
VIOS
40萬40期0利率(貸款總額)
RAV4 (含HYBRID油電版)
60萬30期0利率(貸款總額)
PRIUS PHV 旗艦版
60萬30期0利率(貸款總額)
COROLLA SPORT
40萬30期0利率(貸款總額)
|進
口
車
C-HR
40萬30期0利率(貸款總額)
PRIUS α
60萬30期0利率(貸款總額)
CAMRY汽油/HYBRID油電版
40萬30期0利率(貸款總額)
PRIUS PHV尊爵版
40萬30期0利率(貸款總額)
ALPHARD
24萬24期0利率(貸款總額)
PRADO
24萬24期0利率(貸款總額)
車種
分期專案 – 不含租賃、大口車輛 (營業車適用)
VIOS、YARIS - 「幸福小資」分期專案
頭款1萬元，首年日付50元
C-HR、COROLLA SPORT - 「潮世貸」分期專案
60萬84期，月付7,999元
營業車汰舊換新專案
SIENTA、VIOS
顧客利率 3.99%
72期全額貸
車種
年式
分期零利率內容
RX車系
All
100萬 40期
ES車系
All
100萬40期
專案車型
期數
頭款
月付款
尾款
到期後處置
RX、NX、UX、IS、ES車系
3年
|① 10%② 20%③ 30%
低月付款依頭款與折價調整
55%
|① 保留付清② 再分期③ CPO購回
專案車型
期數
頭款
月付款
尾款
到期後處置
RX、NX、UX
、IS、ES車系
3年
保證金0元起
依保證金調整(租購)
30%
|① 保留付清② 續租原車③ 再租新車
車型
準22年式車價
期數
月租金
保證金
到期購回價
LM300H(七人座)
367 萬
60
61,900
73.4 萬
20%
73.4 萬
44
76,000
90 萬
25%
90 萬
36
83,950
110 萬
30%
110 萬
LM300H(四人座)
500 萬
60
81,150
100 萬
20%
100 萬
44
99,350
125 萬
25%
125 萬
36
117,800
125 萬
25%
125 萬
|方案
|適用車款
|月租金
|年年換車(3年換開3台新車)
|SELECT+
|ES200豪華/UX200菁英PLUS/RX300豪華(限首年)
|33,800
|ELITE
|RX300豪華/ES300h尊榮/ES250 F-SPORT
|41,200
|PASSION
|LC500/RC F賽道版
|167,900
|不換車(一台新車開到底)
|全車系
|請參官網https://reurl.cc/W3LmGe
自2021年12月1日至2022年1月29日止，正式展開2022「LUXGEN FOYU春日健檢」。於活動期間內預約回廠進行車輛整備，免費可享高達46項行車安全檢查，包含前瞻科技、引擎、剎車、輪胎、底盤等全車專業檢查，以及鈑噴優惠、專業汽車美容等多項原廠專屬服務。凡於春檢期間內預約回廠保養，即贈送原廠專屬紅包袋(2)，免費再享O3臭氧清淨除菌貼心服務；消費滿5,000元可獲得送禮自用兩相宜的U6紀念款馬克杯一個；此外，車主只要加入LUXGEN官方LINE帳號進行預約履約且當日消費滿300元，加碼再送紅利點數1,000點。
自2021年12月1日至2022年1月30日止，只要於年終健檢期間回廠同時成為「福斯人禮遇計畫」會員，可享多重優惠內容，包含原廠保養耗材零件與換油套餐折扣、倍耐力輪胎買3送1、原廠GTI精品和各式兒童安全座椅優惠，敬邀全台 Volkswagen 車主預約回廠。
凡 Volkswagen 車主回廠享有免費行車安全檢查（市值500元）和免費車室臭氧除菌除臭服務，同時「福斯人禮遇計畫」會員再享原廠保養耗材零件8折起、換油保養優惠價2,988元起（12月31日前回廠再享早鳥優惠換油零件９折；換油零件包含原廠機油、換油濾心、螺絲和螺栓）、倍耐力輪胎買3送1（僅限轎車、休旅車型，輪胎銷售以現場供貨為準），亦可參觀選購原廠GTI系列精品58折起。
身為Volkswagen車主可免費加入「福斯人禮遇計畫」成為會員，透過手機即可輕鬆下載 My Volkswagen APP註冊綁定車輛和輸入完整個人資料。成為新會員可獲得LINE points 50點，會員分為藍卡、銀卡與金卡三種級別，各卡別適用不同禮遇內容或原廠精品、品牌活動等多項專屬優惠；「福斯人禮遇計畫」會員預約保養更可享有計程車資折抵、取送車服務、台灣代駕取送車服務（新北及桃園地區提供，可於預約時指定此服務）、定點接送服務或代步車等任一項服務（因地域屬性不同，各服務中心所提供的服務項目不同，詳細內容請洽台灣福斯汽車授權經銷商）。
自 110 年 12 月 1 起至 111年 1 月 31 日止，車主回廠即享有 20 項免費全車健檢，協助車主進行全面檢視與照護，為春節出遊加強保障。活動期間內，車主凡回廠消費即可獲得 2022 年 VOLVO 限量設計桌曆，同時享有原廠零件、配件與精品最低 7 折優惠，消費滿 10,000 元加贈摸彩券，有機會將iPhone 13 pro max 256G、台東知本老爺一泊二食雙人住宿券、VOLVO 28 吋行李箱及價值 5,000元的精品配件禮券等好禮。。
年終20項免費全車健檢 健檢相關零件再享折扣除了20項免費全車健檢外，與健檢相關的零件包含來令片、碟盤、轉向系統、底盤懸吊、皮帶、電瓶等可享 85 折優惠，車主也能以 2,688 元 (含稅完工價) 選購油道清洗服務，活化愛車心臟。一次換購四條同規格指定品牌輪胎加贈米其林隨鮮杯或倍耐力雙層 3C 收納包。
Polestar最佳升級時機 配件祭出史上最優惠針對喜愛熱血操駕的車主，原廠推出 POLESTAR 性能軟體升級優惠 75 折，同時加贈 5,000 元配件禮券。強化操控、提升車身剛性必備的 POLESTAR 引擎室拉桿享 85 折優惠，針對已安裝性能軟體的車主除了可以優惠加購引擎室拉桿外，品牌再加碼贈送 2,000 元精品配件禮券。而針對全車系車主，大受好評的 XC 車系登車踏板祭出年度最優惠7折起，全車系外觀套件 85 折再加贈 8,000 元精品配件禮券。其他各式旅遊配備如車頂架、車頂箱、拖車桿及拖車桿式腳踏車架等可享單件 85 折，全套安裝再加贈 5,000元精品配件禮券優惠。
VOLVO 精品超低優惠 再抽iPhone 13、知本老爺住宿券兼具實用與設計的 VOLVO 精品同樣推出折扣，提供藍標商品單件九折、兩件八折，紅標經典服飾買二送一 (贈品以低價者計) 。年終健檢活動期間回廠消費達 10,000元，即可獲得摸彩券乙張，之後每滿 5,000 元可再獲乙張 (以此類推)，獎項包含iPhone 13 pro max 256G (1名)、台東知本老爺一泊二食雙人住宿券 (5名)、VOLVO 28 吋行李箱 (5名) 及 5,000 元精品配件禮券 (10名)。
本月購買且領牌GRAND LANCER、OUTLANDER、ZINGER、ECLIPSE CROSS任一車種，即可獲得【TAKASHIMA高島愛舒服沙發按摩椅】(市值42,000元)；購買COLT PLUS、ZINGER PICK UP任一車種，即可獲得【TAKASHIMA高島六星級美足機】(市值10,800元)。
現在購買ZINGER P/U享好康，舊換新入主價56.9萬起，再享高額50萬分期0利率，購買中華菱利車系，還可享有保固升級至4年或12萬公里的好康優惠(市價6,000元)，現在購買A190舊換新價42.9萬起。