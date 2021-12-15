最夯的拍照打卡點　最囧淡水古蹟合體屁屁耶誕老人

新北市立淡水古蹟博物館的「光映淡水」系列活動廣受好評，除質感滿點的水岸光影廊道5組藝術作品外，現在最夯的拍照打卡點，是大家戲稱最囧的洋樓；尤其擠不進窗戶的耶誕老人，和一臉萌呆的麋鹿，更是萌翻了！
記者陳志仁／新北報導
2021-12-15 11:54:55
淡水古蹟博物館在淡水海關碼頭舉辦「光映淡水」的系列活動，期間恰逢耶誕節，館員再度靈感大爆發，把創意動到古蹟上；一個想要爬進古蹟放禮物的耶誕老人，因疫情期間在家防疫變腫擠不進去，卡在窗戶上，麋鹿則好奇地從另一扇窗探出頭來，疑惑地看著進退不得的主人似在喊「您怎麼還不進來呢？」
淡古館長黃麗鈴今（15）日表示，除推薦來拍最囧古蹟與最萌耶誕老人的裝置作品外，12月24日下午3點起，推出限量250份好禮的「平安夜活動—尋找淡水海關碼頭裡的樹頂星」活動，及25日免費的「YOYO的耶誕舞會」也不容錯過，歡迎大家到淡水海關碼頭感受耶誕節的歡樂氣氛。
「光映淡水」系列活動透過「時光循跡」、「波光水岸」及「火光十色」三大主題，在淡水海關碼頭規畫靜態展演、動態聲光等多元方式，呈現淡水的文化之美；另配合「光耀新北1314就愛你」跨河煙火秀，文化局推紙風車劇團表演、冬日暖心市集及淡水聲光夜等活動，詳情可上淡古粉專追蹤或收聽Podcast「淡博名利」。