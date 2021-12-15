高雄推動智慧城市　陳其邁：成果豐碩

高雄市政府今（15）天在高雄展覽館舉辦智慧應用成果發表會，現場包括國發會主委龔明鑫、行政院政委唐鳳等產官學研代表到場，陳其邁說，主要是智慧城市推動委員會的例行性會議，第二個就是2022的智慧城市展在高雄，也藉由在一年多的練兵成果豐碩，將打造高雄成為觀念、商業模式與服務模式的驗證完整場域成果。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-12-15 11:55:40
高雄市研考會指出，智慧城市在市府團隊積極推動下，也帶動民間投資信心，高雄善用優異的投資發展條件，短短一年就讓招商引資成績爆炸性成長，其中以半導體產業占大宗，除了大家最關注的台積電在上個月宣布要在高雄設廠，連台積電、英特爾、三星等國際大廠的供應商，半導體先進材料大廠美商英特格也宣布再加碼投資80億元，合計未來3年內將投資共140億元在高雄打造在台最先進技術、支援5奈米含以下製程的廠區，未來將是英特格全球最大製造基地。
陳其邁說，2022的智慧城市展在高雄，應該是離開台北以後第一場最大的國際型5G AIoT應用服務展，這幾年不管是科技部或者是經濟部、交通部與國發會等等有很多科專的專案，也都在這裡實現，也藉由很多傳產的龍頭，像中油、中鋼還有台電等，用以大帶小的方式來協助新創公司，藉由外部創新，來解決在過去傳統在製造裡所碰到的困難，進行加速在傳統產業的數位轉型。
陳其邁指出，高雄智慧城市是以「人」為本，樂業也要安居，智慧應用在高雄已經是現在進行式，所以智慧城市展除了展現5G AIoT在各領域、跨領域的應用服務之外，更重要的也會有在地高雄特色，因為高雄的產業結構與其他地方比較不同，相信將會精彩可期，當然也希望可以吸引更多的不同國家與大型系統整合商來到高雄，讓明年的智慧城市展能夠成為常態性的展覽。