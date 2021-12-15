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改名還是改不了口？黑人牙膏還算好　一說「這個」爆年紀

▲黑人牙膏擅於推出買牙膏送杯子的組合促銷，限量贈品常引發討論，明年3月將全面改名為「DARLIE好來」。（圖／記者黃韻文拍攝）
▲黑人牙膏擅於推出買牙膏送杯子的組合促銷，限量贈品常引發討論，明年3月將全面改名為「DARLIE好來」。（圖／記者黃韻文拍攝）

記者黃韻文/綜合報導

2021-12-15 12:07:41｜2021-12-15 12:15:50

上市已有88年歷史的老牌「黑人牙膏」，官方宣布明年3月起將正式改名「DARLIE好來」，宣告黑人牙膏即將走入歷史，又是一抹時代的眼淚，網友感嘆再多了一個世代區隔的方法，像是神奇寶貝改稱寶可夢、小叮噹正名哆啦A夢，都成為世代之間的代溝，而最令網友改不了口的舊名還有這些，可說是暴露年紀的「老人認證」。

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▲講到舊名最經典的就是《神奇寶貝》，現改名為《精靈寶可夢》。（圖／翻攝自《精靈寶可夢》）
▲講到舊名最經典的就是《神奇寶貝》，現改名為《精靈寶可夢》。（圖／翻攝自《精靈寶可夢》）

黑人牙膏過去曾被點名涉種族歧視，為了降低品牌名稱「黑人」的敏感性，近年包裝上已逐漸凸顯「DARLIE」英文品牌，明年3月起全產品更將拿掉「黑人牙膏」的名字，全面改為「DARLIE好來」，改名活動引發民眾不捨，代表又是一個時代的消失。

卡通動漫改名也成為大人與小孩之間的「代溝」，像是《神奇寶貝》改名《精靈寶可夢》，《小叮噹》正名為《哆啦A夢》，就有家長感嘆「我兒子還問我小叮噹是誰」。除此之外，網友還唱名以下經典：特攻神碟→潛龍諜影、海賊王→航海王、棋靈王→棋魂，以及陪伴許多七年級生長大的鹹蛋超人，有網友感慨：「我讀幼稚園表弟都講奧特曼。」

▲奧特曼、鹹蛋超人、超人力霸王常讓人傻傻分不清。（圖／取自PChome 24h購物）
▲奧特曼、鹹蛋超人、超人力霸王常讓人傻傻分不清。（圖／取自PChome 24h購物）

地名變更同樣讓許多人改不了口，最經典的就是「中港路」改為「台灣大道」，被戲稱是用來分辨是不是台中在地人的方法，老台中人經過9年還是慣稱舊名；另外還有「軍功路」改名「和平東路」、「台北縣」改稱「新北市」等等。

品牌舊名回憶殺少不了「華納威秀」，即便華納已撤資十多年，早在2006年就更名為「威秀影城」，但民眾在Google搜尋訂票、或是相約見面地點時，都還是習慣說出「華納威秀」。老新竹人也習慣「新竹巨城」的前身「風城購物中心」，以及不少人還以為「麗寶樂園」和「月眉育樂世界」是兩個不同的遊樂景點。

威秀影城更名多年，還是很多民眾習慣稱為「華納威秀」。（圖／翻攝威秀影城官網）
威秀影城更名多年，還是很多民眾習慣稱為「華納威秀」。（圖／翻攝威秀影城官網）

日前剛引發網友熱議的「面速力達母」，現在大多改稱曼秀雷敦、小護士；而七年級生童年最紅的「健達出奇蛋」，則已改名為「健達奇趣蛋」，辨識年紀還有一招，那就是脫口說出「買波卡」，因為2001年已全面改名為「樂事」，有趣的還有「唐國師」唐綺陽，把用了9年的藝名「唐立淇」改掉，竟也成為網友的回憶之一。
 

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