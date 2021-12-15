改名還是改不了口？黑人牙膏還算好　一說「這個」爆年紀

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黑人牙膏過去曾被點名涉種族歧視，為了降低品牌名稱「黑人」的敏感性，近年包裝上已逐漸凸顯「DARLIE」英文品牌，明年3月起全產品更將拿掉「黑人牙膏」的名字，全面改為「DARLIE好來」，改名活動引發民眾不捨，代表又是一個時代的消失。
卡通動漫改名也成為大人與小孩之間的「代溝」，像是《神奇寶貝》改名《精靈寶可夢》，《小叮噹》正名為《哆啦A夢》，就有家長感嘆「我兒子還問我小叮噹是誰」。除此之外，網友還唱名以下經典：特攻神碟→潛龍諜影、海賊王→航海王、棋靈王→棋魂，以及陪伴許多七年級生長大的鹹蛋超人，有網友感慨：「我讀幼稚園表弟都講奧特曼。」
地名變更同樣讓許多人改不了口，最經典的就是「中港路」改為「台灣大道」，被戲稱是用來分辨是不是台中在地人的方法，老台中人經過9年還是慣稱舊名；另外還有「軍功路」改名「和平東路」、「台北縣」改稱「新北市」等等。
品牌舊名回憶殺少不了「華納威秀」，即便華納已撤資十多年，早在2006年就更名為「威秀影城」，但民眾在Google搜尋訂票、或是相約見面地點時，都還是習慣說出「華納威秀」。老新竹人也習慣「新竹巨城」的前身「風城購物中心」，以及不少人還以為「麗寶樂園」和「月眉育樂世界」是兩個不同的遊樂景點。
日前剛引發網友熱議的「面速力達母」，現在大多改稱曼秀雷敦、小護士；而七年級生童年最紅的「健達出奇蛋」，則已改名為「健達奇趣蛋」，辨識年紀還有一招，那就是脫口說出「買波卡」，因為2001年已全面改名為「樂事」，有趣的還有「唐國師」唐綺陽，把用了9年的藝名「唐立淇」改掉，竟也成為網友的回憶之一。