內幕／藍公投民調曝光！3好1壞不變　最後關頭衝高投票率

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不過，藍營高層認為「3好1壞」的態勢並未改變。據了解，根據一份國民黨最新民調顯示，反萊豬同意53.4%、不同意38.3、拒答8.3%；公投綁大選同意48.6%、不同意42.1%、拒答9.3%；珍愛藻礁同意46.1%、不同意33.9%、拒答20.1%；重啟核四同意40.5、不同意49.8%、拒答9.8%。
其中，會出門投票的比例為反萊豬同意52.5%、不同意41.8%、拒答5.7%；公投綁大選同意49.1%、不同意42.7%、拒答8.2%；珍愛藻礁同意46.3%、不同意37.1%、拒答16.5%；重啟核四同意41.3%、不同意50.9%、拒答7.8%。
由此可見，除重啟核四一案不同意大於同意，其餘反萊豬、公投綁大選、珍愛藻礁公投皆是同意大於不同意。
在投票率方面，知情人士指出，根據民調顯示，「一定會」投的48.3%，較上個月減少5%，然而「可能會」投票的為27.1%，較上個月大增8.6%，以歷次民調投票率與結果對照，實際投票率應僅接近51.85%，不過，由於投票日當天陰雨低溫天氣，恐怕投票率只有剛好5成。
雖然民調顯示3好1壞態勢不變，但藍營仍有相當多的隱憂，知情人士說，進一步分析民調會發現，民進黨的支持者比國民黨的支持者，更有意願去投票，在一定會去投票的人當中，支持民進黨佔30.4%、支持國民黨佔21.9%；另外，在萊豬議題上，雖目前領先，但目前民進黨用「反萊豬就是反美豬」的假訊息攻擊，遭遇相當大的力道衝擊，藍營要小心防守。
此外，知情人士說，藍營執政都會縣市，四大公投的同意率還有拉抬的空間，例如反萊豬台北市62%、新北52.1%、台中58.8%；公投綁大選台北市59.6%、新北市47.3%、台中市53.2%；珍愛藻礁台北市56.2%、新北市48.1%、台中市50.2%；重啟核四台北市53.5%、新北市33.8%、台中市44.9%，可見新北市的同意率都偏低，還有加強空間。
知情人士指出，藍營深知最後關頭不能大意，否則就會功敗垂成變成「0:4」，在最後幾天會更積極催票，除陸戰、空戰齊發外，更盼1217的民主守夜活動能將熱度催到最高點，激起藍營支持者出門投票，讓公投結果從「3:1走向4:0」。