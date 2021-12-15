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反制民主峰會　國台辦細數台灣民主

▲中國大陸國台辦加入北京批判「民主峰會」的行列。發言人馬曉光今天針對台灣民主的定期選舉、反制北京「認知戰」、採購軍備等方面提出10項質問，聲稱「這算什麼民主」。（圖／翻攝自國台辦官網）
▲中國大陸國台辦加入北京批判「民主峰會」的行列。發言人馬曉光今天針對台灣民主的定期選舉、反制北京「認知戰」、採購軍備等方面提出10項質問，聲稱「這算什麼民主」。（圖／翻攝自國台辦官網）

中央社

2021-12-15 12:39:15

（中央社記者邱國強北京15日電）中國大陸國台辦加入北京批判「民主峰會」的行列。發言人馬曉光今天針對台灣民主的定期選舉、反制北京「認知戰」、採購軍備等方面提出10項質問，聲稱「這算什麼民主」。

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中國大陸國務院台灣事務辦公室上午舉行例行記者會，馬曉光在回答媒體提問時，作上述表示。

自美國舉辦「民主峰會」邀請台灣但未邀請北京參加後，北京就一系列密集且高調的宣傳反制戰。除動用外交部發言系統及大小官媒，攻擊美國及西方民主制度，並發表「中國的民主」白皮書大肆宣傳新建構的「中國式全過程人民民主」說。國台辦則在今天以台灣為目標，加入這項反制行列。

馬曉光聲稱，國台辦要「反問『民進黨當局』，出於一黨之私，在島內打壓異己，操弄族群對立，分化台灣社會，這算什麼民主？在選舉時花言巧語、開空頭支票，選完之後就將對島內民眾的承諾拋之腦後，這算什麼民主？大搞權錢交易，黑金政治，收取非法獻金，進行非法關說，謀求個人與政黨私利，這算什麼民主？」

他宣稱，「箝制輿論，製造寒蟬效應，不顧眾怒關閉中天頻道，這算什麼民主？濫用行政和司法資源，大搞綠色恐怖，打壓主張兩岸交流和支持統一的政黨、團體與人士，剝奪台灣民眾開展兩岸交流合作的正當權益，這算什麼民主？」

馬曉光接著說，「為勾結、貼靠境外反華勢力謀獨，不惜損害台灣同胞利益，甚至以島內民眾健康福祉為代價，盡台灣之物力，結外國之歡心，這算什麼民主？不顧台灣企業利益和臺灣經濟前途，不惜在產業鏈供應鏈問題上向外部反華勢力輸誠，損害企業利益，這算什麼民主？」

他又聲稱，「像戈培爾一樣把謊言當真理，不斷散布攻擊抹黑大陸的假消息操弄民粹，自編自導『認知戰』鬧劇，煽動兩岸對立對抗，這算什麼民主？渲染所謂大陸軍事威脅，拿著百姓的血汗錢向外國主子求購軍火，不惜將台灣民眾綁上台獨戰車推向災難，這算什麼民主？」

馬曉光宣稱，「明裡暗裡插手香港事務無所不用其極，兜售所謂援港計畫擺出民主衛士的架勢，連島內媒體都稱民進黨當局是在吃香港的人血饅頭來換選票，這算什麼民主？」（編輯：繆宗翰）1101215

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