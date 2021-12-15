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真的怪怪的？中國黨媒刊4千字評論長文　隻字未提習近平

▲中國黨媒《人民日報》刊登近4000字署名長文談「改革開放」，多次提及鄧小平、江澤民及胡錦濤等前領導人貢獻，卻罕見地隻字未提習近平，引發議論。圖為北京中國共產黨歷史展覽館的習近平肖像。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國黨媒《人民日報》刊登近4000字署名長文談「改革開放」，多次提及鄧小平、江澤民及胡錦濤等前領導人貢獻，卻罕見地隻字未提習近平，引發議論。圖為北京中國共產黨歷史展覽館的習近平肖像。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-12-15 12:31:50

中國官媒近幾年來將個人崇拜推上高峰，每一篇重要文章，必定會提到習近平。先前中共六中全會公報強調十個「堅持」，未提起「堅持改革開放」，但是中國黨媒《人民日報》日前刊載一篇署名文章，吹捧「改革開放」，其中更肯定鄧小平、江澤民、胡錦濤，卻隻字未提習近平，引起外界討論。

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根據《自由亞洲電台》報導，這篇「改革開放是黨的一次偉大覺醒」的評論文章，是由中共中央黨史和文獻研究院院長曲青山署名撰寫，內文強調鄧小平在文革結束後的歷史關頭糾正錯誤，創立鄧小平理論，成功開創中國特色社會主義；江澤民確立了社會主義市場經濟體制的改革目標和基本框架，將中國特色社會主義推向二十世紀；胡錦濤在任內推進實踐創新、理論創新、制度創新，形成科學發展觀，成功在新形勢下堅持和發展了中國特色社會主義。

全文長達將近4千字，各提起鄧小平、江澤民、胡錦濤一次，高調肯定他們對於「改革開放」的「貢獻」，但是隻字未提到習近平，引起海內外議論紛紛。

香港時事評論員林和立覺得文章未提及習近平相當奇怪且罕見，這有兩種可能性，一個是文章只想集中探討「改革開放」歷史，另一個是希望藉此暗示習近平上台9年以來，對「改革開放」沒有貢獻，並表達對習近平背離「鄧小平路線」的不滿。

林和立指出，這篇文章在開頭引述了第三份歷史決議，但根據他的觀察，中共高層不如以往般「高調、熱烈」地支持「第三份歷史決議」，這有違中共黨內傳統。

中國時事評論人五嶽散人表示，《人民日報》理論版還要比頭版重要，因為背後反映黨內指導思想，他認為這次評論文章未提及習近平，確實不太尋常。五嶽散人指出，這段時間中國的經濟、外交、政策以及實踐，已經讓黨內很多原本支持習近平的人無法忍受，認為「改革開放」只是在「開倒車」。

近年來，習近平多次引述毛澤東的表述，不斷強化對社會的全面控制。今年11月的中共十九屆六中全會公報中提出十個「堅持」，其中卻沒有「堅持改革開放」，一度引起熱議。

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