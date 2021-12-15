麻辣雪糕吃過嗎？超商聯名海底撈推新品 「怪到想嘗試」
距離冬至不到一週，最近天氣忽冷忽熱，看準今年冬季冒煙商機持續滾燙，統一7-ELEVEN與全家超商紛紛與知名火鍋店推出聯名商品，希望能夠搶攻商機，其中7-ELEVEN強攻微波即食，找來太和殿、新馬辣聯名推個人鍋，全家超商則和米其林一星的「山海樓」，聯名推出有濃濃藥膳香氣的「藥燉排骨湯」，另外還跟以川味鍋物聞名的「海底撈」，逆勢推創意冰品「花椒奶茶雪糕」，當麻辣鍋遇上冰品？創意作法也被網友戲稱真的是「怪到想嘗試！」
記者劉雅文／台北報導
2021-12-15 13:23:10
在這一波鍋物聯名中，全家除了推出海底撈聯名的酸梅湯外，逆勢在寒冬裡推冰品，將麻辣鍋的花椒麻香加進阿薩姆奶茶，「花椒奶茶雪糕」交織茶香、奶香、麻香，開創全新味蕾體驗，瞬間成為討論度最高的聯名單品，不少網友紛紛表示「怪到想嘗試」、「到底是甜的還是辣的」。
另外，「全家」與山海樓再度推出聯名商品，除了有濃濃藥膳香氣的「藥燉排骨湯」外，也針對熱銷品項「台式芋頭鹹粥」、「古早味碗粿」的用料與風味進行改版提升，台式芋頭鹹粥以豬骨、雞骨熬煮高湯，加入生米、豬絞肉、芋頭等慢燉成粥底，搭配爆香正黑豬後腿絞肉、櫻花蝦等，整體芋頭用量增加30%，粥體更濃郁、口感層次更豐富。另一款熱銷台味點心「古早味碗粿」，使用台灣在來米粉蒸煮成綿密粿體，淋上特製鹹香蒜蓉醬，改版提升增加櫻花蝦與肉絲，讓民眾來超商就能吃到摘星台味料理。
7-ELEVEN繼先前與晶華酒店頂級壽喜燒三燔合作，打造微波即食的個人鍋，熱賣超過20萬鍋後，這次同時引進多元熱門排隊名店鍋底、配料、生鮮等火鍋關聯性商品，這次主打麻辣鍋4大天王：與人氣麻辣鍋名店共同開發獨家商品，其中包含「太和殿麻辣鍋」、「新馬辣麻辣燙」，提供饕客不同麻辣風味的獨享鍋物，
另外，也新推出的常溫鍋底「這一鍋御膳麻辣鍋底」招牌黃金比例湯頭搭配Q彈鴨血及滑嫩豆腐，居家常備隨時都能開鍋，還有「海底撈麻辣嫩牛自煮火鍋」免開火加入常溫水快速即食，追劇懶得煮、露營超方便，讓消費者免訂位、免排隊輕鬆品嚐正統麻辣鍋。