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高雄觀光新「食」力！大港吃鍋60家夯店票選出爐

▲高市府觀光局公布入選60家美味鍋物好店，「共鍋組」及「個人鍋組」各錄取前30名店家進入第二階段評比。（圖／高市府觀光局提供）
▲高市府觀光局公布入選60家美味鍋物好店，「共鍋組」及「個人鍋組」各錄取前30名店家進入第二階段評比。（圖／高市府觀光局提供）

記者陳美嘉／高雄報導

2021-12-15 13:17:07

高雄市政府觀光局「2021大港吃鍋」活動，吸引破百家鍋物夯店相互爭取鍋王，第一階段激烈的網路票選，在網路上帶出一波吃鍋風潮，短短11天總共投出12萬7千多票。今(15)日公布入選60家美味鍋物好店，「共鍋組」及「個人鍋組」各錄取前30名店家進入第二階段評比，緊接著，將由鍋物達人開始逐家品嚐並評分。而最受期待的抽獎活動將於17日抽出iPhone13、五月天演唱會門票等。

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▲ 第二階段到店評分將以五大項目進行評分，優選出各組15名進入決戰。（圖／高市府觀光局提供）
▲ 第二階段到店評分將以五大項目進行評分，優選出各組15名進入決戰。（圖／高市府觀光局提供）
觀光局指出此次票選活動受到民眾及店家們的熱情支持，抽獎活動將於本周五(17日)由電腦隨機抽出iPhone13、五月天演唱會門票及H2O水京棧國際酒店住宿券、知名品牌鍋具等精美好禮幸運得主，另外也將頒發「網路人氣」等獎項，以感謝店家全力支持大港吃鍋活動。

第一階段網路票選入選的店家有老四川巴蜀麻辣燙、灑椒、麻麻串、築間幸福鍋物、康郕迷你火鍋等。觀光局進一步說明，本周起展開第二階段到店評分，由鍋物達人逐家品嚐並評分，將以「店家環境衛生(30%)」、「餐點美味(30%)」、「食材(25%)」、「醬料(10%)」，以及「使用高雄在地食材( 5%)」等五大項目進行評分，優選出各組15名進入決戰。

而終戰專家評審團也將於最後階段到店進行鍋王評選，12月24日公布「個人鍋組」、「共鍋組」高雄鍋物大王各1間，獨得獎勵金10萬，以及優選店家各9間，獲得2萬元獎勵金，希望熱力四射、香味四溢的各式鍋物，能夠帶動高雄觀光產業的新「食」力，吸引全台愛吃鍋的民眾一起到大港吃鍋。更多最新資訊請至活動官網或高雄旅遊網查詢。

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