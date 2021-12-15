顏寬恒籲寫信檢舉議顏堂　林靜儀：被全國檢視是天意

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但顏寬恒記者會之後，政論節目討論得更激烈。有主持人質疑自己為什麼沒進排行榜？還有人列出顏寬恒最近曾上的政論節目，喊話「為什麼你就是不理我？」落於第二名的資深媒體人周玉蔻還爆新料，指20幾年前顏家外傭上工不到半個月，便「自刺心臟離奇死亡」，令顏寬恒陣營更疲於招架。
顏寬恒今不滿的說，7個政論節目未事先查證就對他進行大幅攻擊，已違反比例原則，他開記者會要求NCC（國家通訊傳播委員會）介入調查，「NCC的回覆居然是不告不理！7個政論節目不僅沒收斂，這兩天反而進行更大規模攻擊，違反涉己新聞大量的討論自己。」
顏寬恒指自己被7打1：「然後告訴寬恒為什麼不還手？來啊來啊！還手還口啊！我開記者會還擊，他們打得更凶。」他指主管機關裝聾作啞：「我們向NCC反映，就像跟警察報案一樣，警察明明看到了，卻說沒有人提告、沒有人報案就當做沒看到。寬恒呼籲全國鄉親一人一信向NCC檢舉，還給台灣一個本於監督政府、播報公共利益的媒體環境。」
至於要檢舉什麼？律師鄭懿瀛建議，民眾可向NCC檢舉特定政論節目違反比例原則及公平原則。但他也提醒，涉及內容、比例和公平與否等事項，NCC一旦介入就難以避免政治考量。若政論節目有違反法律的行為，仍建議依現行民、刑法處理較為妥適。
民進黨候選人林靜儀今在彰投後援會成立大會指出，顏寬恒不滿自己整天被檢視，但若不是陳柏惟被惡意罷免，這場補選不會受到全國矚目，就也是天意希望讓這個地方的不公不義，有機會被攤在陽光下。