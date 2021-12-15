▲ 深耕南台灣！Taiwan Suzuki 高雄鳳山順利通據點全新開幕

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本次 Taiwan Suzuki 與負責高雄地區經銷服務的合作夥伴順利通汽車共同合作，正式啟用了位於高雄鳳山的全新服務據點。Taiwan Suzuki 鈴木忠臣董事長表示，近一兩年內，全球車市受到新冠肺炎疫情、車用晶片缺料等嚴峻的外在考驗，但 Taiwan Suzuki 仍能夠有相當穩健亮眼的銷售表現。不管是 Ignis、Swift、Swift Sport 亦或是早先亮相的 Vitara 等輕油電車型，都獲得市場相當熱烈的回饋。為此他要感謝台灣消費者對於 Taiwan Suzuki 的支持，也向全台各地的經銷商伙伴至上最深切的謝意。未來品牌也將會秉持著 GO UNIQUE 品牌宣言，持續為台灣市場帶來與全球同步的優質產品。
今日全新啟用的 Suzuki 高雄鳳山據點，位於鳳山區瑞隆東路上，並緊鄰國道1號五甲系統交流道等交通要衝，南來北往可說是相當便利。高雄鳳山據點除了一般市售新車展示外，更提供了完善的保養維修等後勤服務。相信在投入營運行列外，將為 Taiwan Suzuki 在高雄地區的營銷規劃，帶來更具成效的豐沛量能，為南台灣消費者自賞車、購車、乃至於售後用車整套完整流程，帶來全方位服務。
Taiwan Suzuki 高雄鳳山順利通據點
地址：高雄市鳳山區瑞隆東路118號
電話：（營業）07-7666888、（服務）07-7669292
營業時間：週一至週日 08:30 至 21:00