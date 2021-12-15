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深耕南台灣！Taiwan Suzuki 高雄鳳山順利通據點全新開幕

▲ 深耕南台灣！Taiwan Suzuki 高雄鳳山順利通據點全新開幕
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2GameSome - 有車賞

2021-12-15 13:25:00

Taiwan Suzuki 近年來因循全球節能減碳潮流，積極著手進行品牌市售車款進行產品更新，在市場口碑與品牌聲量表現上都獲得國內消費者的不俗回饋。同時為實踐其深耕台灣的品牌宣言並提高整體服務產能，Taiwan Suzuki 今日（12/15）更與高雄經銷伙伴順利通汽車，正式啟用全新高雄鳳山據點。透過全面升級的據點設施以及優質的新車產品，讓南台灣的 Suzuki 車迷們，也能夠享有與原廠 100％ 同步的服務內容。

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本次 Taiwan Suzuki 與負責高雄地區經銷服務的合作夥伴順利通汽車共同合作，正式啟用了位於高雄鳳山的全新服務據點。Taiwan Suzuki 鈴木忠臣董事長表示，近一兩年內，全球車市受到新冠肺炎疫情、車用晶片缺料等嚴峻的外在考驗，但 Taiwan Suzuki 仍能夠有相當穩健亮眼的銷售表現。不管是 Ignis、Swift、Swift Sport 亦或是早先亮相的 Vitara 等輕油電車型，都獲得市場相當熱烈的回饋。為此他要感謝台灣消費者對於 Taiwan Suzuki 的支持，也向全台各地的經銷商伙伴至上最深切的謝意。未來品牌也將會秉持著 GO UNIQUE 品牌宣言，持續為台灣市場帶來與全球同步的優質產品。

今日全新啟用的 Suzuki 高雄鳳山據點，位於鳳山區瑞隆東路上，並緊鄰國道1號五甲系統交流道等交通要衝，南來北往可說是相當便利。高雄鳳山據點除了一般市售新車展示外，更提供了完善的保養維修等後勤服務。相信在投入營運行列外，將為 Taiwan Suzuki 在高雄地區的營銷規劃，帶來更具成效的豐沛量能，為南台灣消費者自賞車、購車、乃至於售後用車整套完整流程，帶來全方位服務。

Taiwan Suzuki 高雄鳳山順利通據點

地址：高雄市鳳山區瑞隆東路118號

電話：（營業）07-7666888、（服務）07-7669292

營業時間：週一至週日 08:30 至 21:00

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