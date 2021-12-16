國旅券去哪花？「重度使用地」宜蘭只排第三 冠軍超意外
隨著國內本土疫情逐漸趨穩，以及各項防疫政策限制鬆綁，相關國內的熱門景點人潮都開始回流，消費者玩心大起！亞洲訂房網AsiaYo，就獨家揭秘「國旅券重度使用地圖」，發現依序分別為雙北地區（19.2%）、台中（14.4%）、宜蘭（13.7%）、花東（13.1%）及台南（11.3%），不過也有許多民眾發現，隨著疫情趨緩，國內的房價逐漸回升到原本水準，與之前疫情期間價格相比高出30%，讓消費者直呼「差很大！」
記者劉雅文／台北報導
2021-12-16 11:11:12
AsiaYo表示，國旅券熱門地區橫跨北中南，同時包含都市及大自然，顯現出台灣旅客更願意深入發掘許多秘境和在地體驗，但是先前因爲新冠肺炎重創國內飯店營運，各飯店才釋出較高優惠吸引消費者入住，現在疫情趨緩，房價回到原本水準，與之前疫情期間價格相比高出30%，讓消費者直呼「差很大」，因此業者呼籲民眾及早規劃假期行程，建議手上還有國旅券但還沒規劃行程的消費者，不妨參考此五大熱門地區，挑選出最適合自己的放鬆度假好去處。
AsiaYo行銷長游棨元表示：「許多民眾已經開始積極為接下來的連假規劃出遊，目前農曆新年訂房率已達90%，甚至228連假訂房率也已超過50%。因此，提醒消費者一定提前安排假期，才能以最優惠的價格訂到理想住宿！像是明年三、四月的澎湖花火節和馬祖藍眼淚等，皆為超夯外島行程。」