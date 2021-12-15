搭中捷過聖誕　夢幻聖誕樹20日點燈

隨著聖誕腳步接近，台中捷運不僅在車站詢問處、 3 大主題廁所換上聖誕裝扮，市政府站外還將打造 10 米高的夢幻冰藍色聖誕樹， 12 月 20 日晚上舉辦點燈儀式，將成為今年聖誕必拍的打卡景點。另外，聖誕節及跨年期間，市政府站 1 號出口將舉辦 6 場聖誕市集，全台第一台會移動的捷運扭蛋車 12 月 25 日於市集首度曝光，民眾轉扭蛋就有機會得到限量「小綠綠祈福御守」！



中捷公司表示，今年是台中捷運綠線通車後首次迎接聖誕節，車站處處充滿聖誕氣息，全線車站詢問處、站內 3 大主題廁所、文心森林公園站販賣機均妝點聖誕裝飾，車站並定時播放聖誕旋律，文心崇德站還有中信兄弟球員的聖誕祝福廣播，讓旅客感受濃濃節慶氣氛。



捷運聖誕活動最大亮點是市政府站外的夢幻聖誕樹，為中捷公司和冠德建設共同打造， 10 米高的聖誕樹閃爍著冰藍色光芒，日夜呈現不同樣貌，展期自 12 月 18 日至明年 1 月 25 日，並於 20 日晚間 5 時 30 分舉辦「捷伴 FUN 聖誕」聖誕樹點燈儀式。



除了夢幻聖誕樹外，中捷公司將於 12 月 24 日至 26 日及 12 月 31 日至明年 1 月 2 日，早上 11 時至晚上 7 時，在市政府站 1 號出口舉辦聖誕市集，現場有原創風格商品及獨特風味的手作輕食。全台第一台會移動的捷運扭蛋車 12 月 25 日也將於市集首度登場，中捷公司特別為扭蛋車設計 2 款限量的開運御守，搭配「小綠綠祈福御守，扭蛋轉轉好運到」活動，讓民眾轉出好運。



中捷公司也預告中捷吉祥物「小綠綠」會不定時在聖誕市集現場隨機發送精美小禮物，聖誕節前夕在捷運列車也會不定時出現意外驚喜，聖誕周邊商品將於 12 月 25 日在車站販賣機上架，歡迎民眾搭中捷過聖誕。

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