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搭中捷過聖誕　夢幻聖誕樹20日點燈

▲台中捷運文心森林公園站的自動販賣機換上聖誕裝飾。(圖／中捷公司提供2021.12.15)
▲台中捷運文心森林公園站的自動販賣機換上聖誕裝飾。(圖／中捷公司提供2021.12.15)

記者柳榮俊/台中報導

2021-12-15 14:29:48

隨著聖誕腳步接近，台中捷運不僅在車站詢問處、3大主題廁所換上聖誕裝扮，市政府站外還將打造10米高的夢幻冰藍色聖誕樹，1220日晚上舉辦點燈儀式，將成為今年聖誕必拍的打卡景點。另外，聖誕節及跨年期間，市政府站1號出口將舉辦6場聖誕市集，全台第一台會移動的捷運扭蛋車1225日於市集首度曝光，民眾轉扭蛋就有機會得到限量「小綠綠祈福御守」！　

中捷公司表示，今年是台中捷運綠線通車後首次迎接聖誕節，車站處處充滿聖誕氣息，全線車站詢問處、站內3大主題廁所、文心森林公園站販賣機均妝點聖誕裝飾，車站並定時播放聖誕旋律，文心崇德站還有中信兄弟球員的聖誕祝福廣播，讓旅客感受濃濃節慶氣氛。

捷運聖誕活動最大亮點是市政府站外的夢幻聖誕樹，為中捷公司和冠德建設共同打造，10米高的聖誕樹閃爍著冰藍色光芒，日夜呈現不同樣貌，展期自1218日至明年125日，並於20日晚間530分舉辦「捷伴FUN聖誕」聖誕樹點燈儀式。

除了夢幻聖誕樹外，中捷公司將於1224日至26日及1231日至明年12日，早上11時至晚上7時，在市政府站1號出口舉辦聖誕市集，現場有原創風格商品及獨特風味的手作輕食。全台第一台會移動的捷運扭蛋車1225日也將於市集首度登場，中捷公司特別為扭蛋車設計2款限量的開運御守，搭配「小綠綠祈福御守，扭蛋轉轉好運到」活動，讓民眾轉出好運。

中捷公司也預告中捷吉祥物「小綠綠」會不定時在聖誕市集現場隨機發送精美小禮物，聖誕節前夕在捷運列車也會不定時出現意外驚喜，聖誕周邊商品將於1225日在車站販賣機上架，歡迎民眾搭中捷過聖誕。

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