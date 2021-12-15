搭中捷過聖誕　夢幻聖誕樹20日點燈

中捷公司表示，今年是台中捷運綠線通車後首次迎接聖誕節，車站處處充滿聖誕氣息，全線車站詢問處、站內3大主題廁所、文心森林公園站販賣機均妝點聖誕裝飾，車站並定時播放聖誕旋律，文心崇德站還有中信兄弟球員的聖誕祝福廣播，讓旅客感受濃濃節慶氣氛。
捷運聖誕活動最大亮點是市政府站外的夢幻聖誕樹，為中捷公司和冠德建設共同打造，10米高的聖誕樹閃爍著冰藍色光芒，日夜呈現不同樣貌，展期自12月18日至明年1月25日，並於20日晚間5時30分舉辦「捷伴FUN聖誕」聖誕樹點燈儀式。
除了夢幻聖誕樹外，中捷公司將於12月24日至26日及12月31日至明年1月2日，早上11時至晚上7時，在市政府站1號出口舉辦聖誕市集，現場有原創風格商品及獨特風味的手作輕食。全台第一台會移動的捷運扭蛋車12月25日也將於市集首度登場，中捷公司特別為扭蛋車設計2款限量的開運御守，搭配「小綠綠祈福御守，扭蛋轉轉好運到」活動，讓民眾轉出好運。
中捷公司也預告中捷吉祥物「小綠綠」會不定時在聖誕市集現場隨機發送精美小禮物，聖誕節前夕在捷運列車也會不定時出現意外驚喜，聖誕周邊商品將於12月25日在車站販賣機上架，歡迎民眾搭中捷過聖誕。
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